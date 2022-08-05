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Spor Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Everton - Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Everton - Chelsea maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 08:00:00 -
Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Everton - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Everton - Chelsea maçı şifresiz mi? Everton - Chelsea maçı hakemi kim? Everton - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Everton - Chelsea Premier Lig maçı, 06.08.2022 Cumartesi bugün saat 19.30'da başlayacak.

Hangi kanalda?

Everton - Chelsea Premier Lig maçı beinSports'tan yayınlanacak.

Everton - Chelsea maçını izlemek için beinSports kullanıcısı olmalısınız.

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