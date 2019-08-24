İngiltere Premier Ligi 3. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Everton, Villa Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Everton Aston Villa maçı kaç kaç bitti? Aston Villa Everton maç özeti ve skoru. Aston Villa, sahasında Everton'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Ligi’nde 0 puanla 17. sırada bulunan Aston Villa, 4 puanla 9. sırada bulunan Everton’ı Villa Park’da konuk etti. İngiltere Premier Ligi 3. hafta mücadelesinde Aston Villa, sahasında karşılaştığı maçta Everton'ı 2-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Aston Villa'ya 3 puanı getiren golleri 21. dakikada Wesley ve 90. dakikada Anwar El Ghazi kaydetti.

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun maç kadrosuna alınmadı. Ligde ilk galibiyetini alan Aston Villa, bir sonraki maçını Crystal Palace ile deplasmanda oynayacak. Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet ise maça ilk 11 başladı ve 86. dakikada yerini Ahmed Elmohamady'ye bıraktı. İlk mağlubiyetini alan Everton ise sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.