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Dünya Everest Dağı’nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Dünya

Everest Dağı’nda ilk koronavirüs vakası görüldü

Dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağı olan Everest'te salgından bu yana ilk kez yeni tip koronavirüs görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 17:21:00 -
Everest Dağı’nda ilk koronavirüs vakası görüldü

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınırda yer alan Everest Dağı'nda ilk kez Kovid-19'a rastlandı.

Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi.

Dağcıların tebdir nedeniyle karantinaya alınırken, koronavirüse yakalan sporcunun helikopterle Katmandu'daki bir hastaneye tahliye edildiği belirtildi.

Bölgede rastlanan ilk koronavirüs vakası olduğunu belirten yetkililer, daha önce başka vakaya rastlanmadığını kaydetti.

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