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Seyahat

Everest Dağı nerede hangi ülkede?

Everest Dağı nerede hangi ülkede? Dünyaca ünlenen Everest dağı herkes tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Yüksekliği nedeniyle tırmanmanın güç olduğu Everest, gün geçtikçe cesaret eden kişileri, oksijen tüpüyle, tepesinde ağırlıyor. Peki ama bu yüksek dağ nerede? Everest dağı nerede? Everest dağı hangi ülkede bulunuyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-02-19 14:58:00 -
Everest Dağı nerede hangi ülkede?

Everest Dağı nerede hangi ülkede? Dünyaca ünlenen Everest dağı herkes tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Yüksekliği nedeniyle tırmanmanın güç olduğu Everest, gün geçtikçe cesaret eden kişileri, oksijen tüpüyle, tepesinde ağırlıyor. Peki ama bu yüksek dağ nerede? Everest dağı nerede? Everest dağı hangi ülkede bulunuyor? İşte detaylar...

Everest dağı Dünya üzerindeki en yüksek rakıma sahip dağ olup Nepal ile Çin ülkelerinin sınırında yer almaktadır.

28 derece kuzey enlemi ve 87 derece doğu boylamı ile geometrik konumu ifade edilebilecek olan Everest Dağı sahip olduğu Dünya’nın en yüksek dağı unvanı sayesinde oldukça meşhur ve dağcıları cezbediyor.

Everest dağının zirvesi 8.848 metrede bulunuyor.

Zirveye ilk ayak basma işlemi 26 Mayıs 1953 tarihinde İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği tarafından oluşturulan ekip ile oksijenli tüp desteği sayesinde gerçekleşmiştir.

 

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