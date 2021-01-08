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Gündem Eve girince hayatının şokunu yaşayan şarkıcı Yeliz Yeşilmen: Bunu gören hemen haber versin
Gündem

Eve girince hayatının şokunu yaşayan şarkıcı Yeliz Yeşilmen: Bunu gören hemen haber versin

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi. Kadını her yerde aradıklarını söyleyen Yeşilmen, takipçilerinden kadını bulmak için yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 12:14:00 -

Uzun süredir Bodrum'da ailesiyle yaşayan Yeliz Yeşilmen, talihsiz bir olay yaşadı. Çocuklarına bakması için bir kadın bakıcı tutan Yeşilmen, evinin soyulduğunu ve değerli eşyalarının çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

"Evimi soyup defolup gitmiş"

Her anını paylaştığı Instagram hesabından bir video yayınlayan Yeşilmen, "Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli. Evim soyulmuş. Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum'da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM'den ulaşsın" ifadelerini kullandı.

Hırsızlık şüphelisi kadını bulmak için takipçilerinden yardım isteyen Yeşilmen, bakıcı kadının fotoğrafını da yayınladı.

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