Eve giren polisler 5 günlük cesetle karşılaştı
Gaziantep'te kötü kokuların geldiği eve giren polis ekipleri, 62 yaşındaki bir adamın 5 günlük cansız bedeniyle karşılaştı.26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:37
Gaziantep'te yalnız yaşayan 62 yaşındaki Müslüm Büyükkaplan, evinde ölü bulundu.
Evde yalnız yaşıyordu
Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan’ın komşuları evden gelen kötü koku üzerine polise haber verdi. Eve gelen polis, Büyükkaplan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz adamın yaklaşık 5 gün önce öldüğü ve evde yalnız yaşadığı öğrenildi.
Müslüm Büyükkaplan’ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Adli tıptaki işlemlerin ardından Büyükkaplan’ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
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