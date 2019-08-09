0553 313 94 23

Evden silahla çıkan oğlunu polise ihbar etti

Antalya'da oğlu D.Y.'nin(18) tabancayla evden çıktığını gören anne A.Y., suç işleyeceği korkusuyla polise ihbarda bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:11
Evden silahla çıkan oğlunu polise ihbar etti

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlu D.Y.'nin evden tabancayla çıktığını gören anne A.Y., polisi aradı. Annenin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. D.Y., kısa sürede yakalandı. Üzerinde tabanca olmadığı görülen D.Y., polisin ısrarına rağmen silahın yerini söylemedi. Polis, tabancayı bulmak için çevrede araştırma başlattı. Kurusıkıdan bozma bilye atar olduğu belirlenen ve içinde 2 adet fişek bulunan tabanca, bir apartmanın çatı katında çuval içinde bulundu.

D.Y.'nin gözaltına alınmasını gözyaşlarıyla izleyen anne, "Ben sana ne dedim?" derken, oğlu "Neden ihbar ettin?" diye sordu. D.Y., polis merkezine götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyonu bırakıp yemek yedi
    1. (Özel) Seyir halinde olan aracın..
    2. (Özel Haber) Mustafa Kaplan: “Ligde..
    3. Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı..
    4. Hindistan’da savaş uçağı düştü
    5. Toplu iş sözleşmesi son dakika son..
    6. Kurban Bayramı’nda beslenmeye dikkat
    7. Van’da “Toplum Kalkınmasında Gönül..
    8. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü:..
    9. Ankara Şehir Hastanesinde bir ilk daha
    10. Vali Demirtaş terfi eden Günaydın’a..
    11. Fransız sokak müziği grubunun "ezan"..
    12. "Barış Koridoru" Türkiye’den..
    13. Doğumun yaklaştığını anlamanıza..
    14. Serbest piyasada döviz fiyatları
    15. Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi..
    16. Yumruğunu gösterdi! Hükümet sorunu..
    17. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı..
    18. Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    19. Genç kızı öldürdü, ifadesi şok etti!
    20. Bayram namazı saatleri
    21. Van’da 900 paket kaçak çay ele..
    22. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo..
    23. (Özel) Ümraniye’deki servisçi kavgası..
    24. Antalya'da motosiklet ile otobüs..
    25. Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
    26. Çin'de Lekima Tayfunu için kırmızı..
    27. Adana’da dolandırıcılık iddiası
    28. 17 yıl yaşaması “imkansızdı”, o..
    29. (Özel) Kurban Bayramı’nın ikramlıkları..
    30. Sudan'da idam cezalarını askıya aldı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    ABD resmen açıkladı: Hazırız
    ABD resmen açıkladı: Hazırız