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Gündem Evden gelen kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı
Gündem

Evden gelen kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da oturan 88 yaşındaki adam yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayınca ve evten kötü kokular gelince durumu polise bildirdi. Eve giren polis yaşlı adamın cesedini buldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 05:26:00 -
Evden gelen kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı

Olay, Afyonkarahisar’da Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi'ndeki Enfiyecioğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Selahattin Örsdemir'in evinden gelen kokular üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Örsdemir’i yatağında ölü buldu.

Yapılan ilk tespitlerde sahsın yaklaşık 10 gün önce ölmüş olabileceği tahmin edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ise evde şüpheli olacak hiç bir durumu söz konusu olmadığını belirledi. Örsdemir'in cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Örsdemir'in ölüm nedeni ve kaç gün önce öldüğü ortaya çıkacak.

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