Evden çalışma motivasyonu artırıyor

Ofise bağlı olmadan (freelance) çalışma modeli hızla yayılıyor. Yapılan araştırmalar, bu şekilde çalışan kişilerin işlerine karşı motivasyonun arttığını ortaya koydu. Online iş platformu SanalUzman’ın verilerine göre 2023 yılında yaklaşık 8.5 milyon freelance çalışanın Türkiye iş piyasasındaki yerini alacak. SanalUzman Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, “Türkiye, serbest çalışmada Avrupa’da en hızlı büyüyen ülkelerden biri” dedi.