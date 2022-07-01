Evde yatak temizliği: Yatak nasıl temizlenir?

Yatakları periyodik olarak ayda bir kere elektrik süpürgesi ile süpürmeniz gerekir. Bu uygulama sayesinde üzerinde oluşan toz ve ölü deri kalıntılarından kurtulursunuz. Yatak temizleme sırasında temiz bir süpürge başlığı kullanmaya dikkat ediniz.

Kokuları Ortadan Kaldırmak

Yataklarda ortaya çıkan tozlar ve kalıntılar zamanla kokmaya başlar. Bu kokulardan doğal bir şekilde kurtulmak için yatağın üzerine karbonat dökerek yarım saat bekletin sonra elektrik süpürgesiyle süpürün.

Karbonat, doğal bir koku gidericidir bu nedenle kokuların tamamen ortadan kalktığını göreceksiniz. Yatağınızın daha güzel kokmasını isterseniz karbonatın içine lavanta yağı ekleyerek temizleyebilirsiniz

Temizlik ve Leke Çıkarma

Kirlenmiş yatakları temizlemek için kiri, ıslak bir temizlik bezi ile almaya başlayın. Temizlik esnasında kirlerin yerleşmesini engelleyebilmek için sadece soğuk su kullanmanız gerekir.

Temizlik bezini temizilik sırasında, lekenin üzerine bastırarak temizlemeniz önemlidir. Bezi sürtme yöntemi ile temizlemek, lekenin daha fazla yerleşmesine neden olur. Daha sonra kirlenmiş yatağın üzerine leke çıkarmada etkili bir deterjan ekleyerek temizliği tamamlayabilirsiniz.

Yatak temizliği nasıl yapılır sorusuna pratik bir çözüm sunmak adına günlük, haftalık, aylık ve mevsimsel olmak üzere yapılacakları adım adım inceleyelim.

Günlük Yatak Temizliği

Çok az bir çaba göstererek yatağınızın gün içinde hijyenik kalmasını sağlayabilirsiniz. Her gün uyandığınızda yatak nevresimini silkeleyin ve düzenleyin. Böylece yataktaki tozları uzaklaştırmış olursunuz. Ardından, en az yarım saat odanızın camını açık tutarak yatağınızı ve yatak odanızı havalandırın. Bu yatak odanızdaki gece boyunca solunan havayı çıkarır hem de çarşaflarınızın daha temiz kalmasına yardımcı olur. Yatağı havalandırma şansınız yoksa, toplamadan açık bırakmanız, yatağın biraz olsun hava almasını sağlayacaktır. Her gün havalandırdıktan sonra yatağınızı yapın ve yatak örtünüzle yatağınızın üzerini örtün.

Yatak nasıl toplanır diye merak ediyorsanız bu konuda sizi aydınlatacak yazımıza göz atabilirsiniz.

Yatağa gün içinde giydiğiniz kıyafetlerle girmemeniz, üzerinde oturmamanız hijyen açısından önemlidir. Günlük hijyen ve nevresimin temiz kalması için yatak üzerinde bir örtü kullanabilirsiniz.

Haftalık Yatak Temizliği

Nevresim takımlarının temiz olması yatağınızı temiz tutmanın kilit noktalarındandır. Peki, nevresim ne sıklıkla değiştirilir diye soracak olursanız yanıtımız kısaca, haftada bir kere olacaktır.

Haftalık yatak temizliği için nevresim takımınızı çıkarın ve çamaşır makinesinde uygun sıcaklıkta yıkayın. Bu noktada nevresimin rengine ve kumaşına göre deterjan seçmelisiniz.

Maksimum hijyen için, eğer mümkünse, nevresim takımlarınızı 60 derecede yıkayın.

Aylık Yatak Temizliği

Aylık bir temizlik ile yatağınızı kötü koku, toz ve kirlerden arındırmanız mümkün. Yatağınızı ayda bir elektrikli süpürgeyle süpürmeniz zamanla oluşan tozu, akarları, ölü derileri ve başka kalıntıları temizlemenize yardımcı olur. Temiz bir süpürge başlığı kullanmak önemlidir; yoksa sadece kiri yatağınıza geri taşımış olursunuz. Elektrikli süpürge ile yatağınızın yüzeyini, yanlarını, ve mümkünse yatağı kaldırarak altını süpürün. Ardından çok amaçlı bir yüzey temizleyici veya sabun, ve mikrofiber bez ile silin. Son kez sadece hafif nemli bezle silerek temizlendiğinden emin olun. Yatağınız tamamen kuruyana kadar çarşaf sermeyin.

Yatağınızın mis gibi kokması için giysi spreyi veya esansiyel yağ kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Mevsimsel Yatak Temizliği

En uzun sürebilecek ama bittikten sonra da en çok rahatlatacak yatak dezenfeksiyonu ve temizlik rutini, kuşkusuz mevsimsel olarak yapılandır. Şiltenizi her altı ayda bir güneşe çıkarmak ve açık havada altı saat boyunca güneşin altında bırakmak zahmetli olsa da oldukça faydalıdır. Güneş, yatağınızdaki bakterileri öldüreceği için tekrar temiz bir yatağa sahip olacaksınız.

Ayrıca yastık ve yorganlarınızı da temizlemeyi unutmayın. Yastık kılıflarınızı diğer nevresimlerle birlikte yıkamanız gerekir. Ancak yastıklarınızın içini de yılda en az iki kez yıkamalısınız. Peki yastık ne zaman değiştirilmeli? Yastık hijyeni ile ilgili merak edilenler buradaki yazımızda.

Özellikle mevsim geçişlerinde, senede bir veya iki kez yapılan yorgan temizliği size ve sevdiklerinize sağlıklı bir uyku sağlayacaktır.