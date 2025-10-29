  • İSTANBUL
Evde yaptığınız o hata sağlığınızı sessizce tehdit ediyor! Uzmanlar uyarıyor, çok geç olmadan dikkat!
Sağlık

Evde yaptığınız o hata sağlığınızı sessizce tehdit ediyor! Uzmanlar uyarıyor, çok geç olmadan dikkat!

Evde yaptığınız o hata sağlığınızı sessizce tehdit ediyor! Uzmanlar uyarıyor, çok geç olmadan dikkat!

Mutfağımızda sıkça kullandığımız kesme tahtaları, özellikle et ve sebzeleri aynı yüzeyde art arda doğradığımızda ciddi bakteri yayılımına neden olabiliyor.

Evde sıkça kullanılan kesme tahtaları, et ve sebzeleri aynı yüzeyde doğramak, gözle görülmeyen bakteri ve mikropların yayılmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, tahtaların üzerindeki ince çiziklerde bakterilerin kolayca barınabildiğini ve bunun gıda kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceğini belirtiyor. Çözüm olarak, her gıda türü için ayrı kesme tahtası kullanmak ve düzenli olarak sıcak su ve sirke ile temizlemek öneriliyor. 

Uzmanlar, görünürde temiz olsa bile tahtaların yüzeyindeki ince çiziklerde zararlı mikroorganizmaların barınabildiğini ve bunun da gıda zehirlenmesine kadar giden sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini belirtiyor.

Çözüm olarak her ürün grubu için ayrı kesme tahtası kullanılması, düzenli aralıklarla sıcak su ve doğal sirkeyle temizlenmesi öneriliyor. Evde hijyenin temel noktalarından biri olan bu küçük detay, aslında aile sağlığını korumada büyük önem taşıyor.

