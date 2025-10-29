Evde yaptığınız o hata sağlığınızı sessizce tehdit ediyor! Uzmanlar uyarıyor, çok geç olmadan dikkat!

Evde sıkça kullanılan kesme tahtaları, et ve sebzeleri aynı yüzeyde doğramak, gözle görülmeyen bakteri ve mikropların yayılmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, tahtaların üzerindeki ince çiziklerde bakterilerin kolayca barınabildiğini ve bunun gıda kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceğini belirtiyor. Çözüm olarak, her gıda türü için ayrı kesme tahtası kullanmak ve düzenli olarak sıcak su ve sirke ile temizlemek öneriliyor.

