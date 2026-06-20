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Yerel Evde yangın çıktı: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
Yerel

Evde yangın çıktı: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

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Evde yangın çıktı: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Mardin'de evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne, baba ve 3 çocuk yaralandı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kızıltepe’de evde çıkan yangın can aldı. Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Melike D'nin (7) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaralanan anne, baba ve 3 çocuk sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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