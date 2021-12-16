Evde yalın ayak dolaşmadan önce bu maddeleri okuyun
Ev terliği olmadan evde dolaşmak, ayaklarınızın sağlığı ve güzelliği için bazı hoş olmayan ciddi sonuçlar doğurabilir.
Pek çoğumuz eve girdiğimizde çoraplarımıza kadar çıkarmayı tercih ediyoruz. Ancak uzmanlar, evde bile olsa yalın ayak gezilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Çorap ya da terlik olmadan sert zeminlerde gezinmek, ayaklarımıza sandığımızdan çok daha fazla zarar veriyor.
Yalın ayak yürümenin zararları nelerdir?
- Ayaklarınız bakterilere daha fazla maruz kalır. Zeminleriniz temiz görünebilir, ancak aslında birçok zararlı bakteri ve mantar içeren ev tozu vardır. Çıplak ayakla dolaşıyorsanız, ayak derinizi enfekte edebilecek mikroorganizmalara maruz kalıyorsunuz.
- Sert yüzeyler ayaklarınız için iyi değildir. Daha yumuşak yüzeyler, ayaklarınızın doğal olarak kalmasını sağlar ve ayak yapınızı destekler. Ancak çoğu zemin çok serttir ve ayakkabılarınızın desteği olmadan yürümek doğal olmayan strese neden olur ve bu da sonunda topuklarınızda ve dizlerinizde ağrıya neden olabilir.
- Çıplak ayakla yürüdükten sonra belinizin ağrıdığını hissettiyseniz, bunun aslında bilimsel bir açıklaması var. Sert yüzeylerde çıplak ayakla yürümek, ayaklarınız arasında eşit olmayan bir ağırlık dağılımına neden olur.
- Yaralanmalara neden olabilir. Uzun bir iş gününden sonra ayakkabılarınızı çıkarmak ve ayaklarınızın nefes almasına izin vermek kesinlikle iyi hissettirir, ancak evde ayakkabısız dolaşmak düşmelere ve yaralanmalara neden olabilmektedir. Araştırmalara göre, evde ayakkabı, terlik veya çorap giymenin düşme sonucu yaralanmaları ve kas çekilmelerini önlediği gözlenmiştir.
- Ayak kokusuna neden olabilir. Yalın ayak yürümek ayaklarınıza ve sırtınıza iyi gelmemesinin yanı sıra, düzenli olarak çıplak ayakla yürüdüğünüzde hoş olmayan vücut kokusunun oluşmasına neden olabilir. Ayakkabı giymemek, spor salonu duşlarında ve hatta evde bakterilere karşı koruma olmadığı anlamına gelir. Çıplak ayakla yürüdüğünüzde, ayaklarınızın kokmasına neden olabilen bu enfeksiyonlarla kolayca temas edebilirsiniz.