Evde yalın ayak dolaşmadan önce bu maddeleri okuyun

Pek çoğumuz eve girdiğimizde çoraplarımıza kadar çıkarmayı tercih ediyoruz. Ancak uzmanlar, evde bile olsa yalın ayak gezilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Çorap ya da terlik olmadan sert zeminlerde gezinmek, ayaklarımıza sandığımızdan çok daha fazla zarar veriyor.

Yalın ayak yürümenin zararları nelerdir?