Evde yağlı saç bakımı nasıl yapılır?

Yağlı saçlar kadın, erkek herkesin yaşadığı bir sorunlardan bir tanesidir. Saçlarınız her ne kadar temiz olsa da saç derisinin yağlı olması yağlanma süresini azaltacaktır. Saçlarınızdaki yağlanma sorunundan evde uygulayabileceğiniz birkaç doğal yöntem ile kurtulabilirsiniz.

Evde yağlı saç bakımı için kullanılan doğal yöntemler nelerdir?

Yağlı saçlar için elma sirkesi; Yağlı saçlar için kullanılan elma sirkesi, saç derisinin Ph seviyesini düzenler ve fazla yağ salınımının önüne geçmiş olur. Saçınıza uygulayacağınız sirke karışımı, bir su bardağı ılık suya üç çorba kaşığı elma sirkesi eklenmesiyle yapılır. Saçınızı her zaman kullandığınız şampuan ile yıkadıktan sonra, durulama suyu olarak elma sirkesi karışımı kullanabilirsiniz. Sirkeli su, saçta 10 dakika kadar bekletildikten sonra soğuk su ile saçtan arındırılması gerekir. Haftada iki kez uygulayabileceğiniz bu doğal yöntem ile saçınızın yağlanmasını engelleyebilirsiniz. Bu sayede daha parlak saçlara sahip olabilmeniz mümkün.

Yağlı saçlar için limon suyu karışımı; İki adet limonun suyu, iki fincan su ve üç çay kaşığı balı karıştırdıktan sonra limon suyu karışımı elde edeceksiniz. Bu karışımı beş dakika boyunca saç derinize masaj yaparak uygulayın. Bu sayede saç derisinde yağlanmayı gidereceksiniz. Karışım 5 dakika saçta bekletildikten sonra ılık suyla yıkanması gerekir. Haftada iki kez uygulayacağınız bu karışım ile saç derinizin yağlanmasının önüne geçebilmeniz mümkün.

Yağlı saçlar için siyah çay; Her gün tükettiğimiz demlenmiş siyah çay, saç yağlanmasına karşı uygulanabilecek bitkisel çözümlerden bir tanesidir. Bir fincan suya, 10 dakika kaynatılmış siyah çay yapraklarınız ekledikten sonra bu karışım ile saçınızı yıkayın. Bu şekilde 10 dakika beklettikten sonra saçlar soğuk su ile yıkanması gerekir. Haftada birkaç kez yapabileceğiniz bu işlem ile saç derinizin yağlanmasını engellemiş olursunuz. Bu işlem düzenli yapıldığında saçlarınızın parlak bir görünüme sahip olmasını sağlamanız mümkün.

Yağlı saçlar için karbonat; Yağlı saçlarda büyük etki gösteren karışımlardan biri de karbonat ve su karışımı olmaktadır. Karbonat su ile karıştırılıp saç diplerine uygulandığı zaman aşırı yağlanmayı ve yağlanma nedeniyle oluşan kötü kokuyu giderecektir. Karbonat karışımı hazırlamak için 3 yemek kaşığı karbonatı, 1 litre su ile karıştırmanız gerekir. Elde edilen karışım 20 dakika saç derisinde bekletildikten sonra saçlar durulanmalıdır. Bu işlem düzenli olarak tekrar edildiği takdirde yağlanma probleminin önüne geçmiş olur ve saçlarınızı güçlendirmiş olursunuz.