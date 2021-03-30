  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Evde turşu nasıl kurulur? Pratik lezzetli turşu tarifi, hazırlanışı
Kadın - Aile

Evde turşu nasıl kurulur? Pratik lezzetli turşu tarifi, hazırlanışı

Evde turşu yaparken turşunun tutması, bozulmaması için yapılması gereken önemli noktalar vardır. Evde turşu tarifi yaz kış her mevsimde merak edilmekte. Günümüzde patlıcandan, domatese, limondan, yumurtaya kadar çok farklı çeşitlerde turşu yapımı yaygınlaştı. Bu nedenle arama motorlarında "turşu tarifi, kıtır kıtır turşu yapımı, ölçüleri ile turşu tarifi" sorgulamaları yaygın olarak aratılıyor. Peki, evde pratik bir şekilde turşu nasıl hazırlanır? İşte nefis turşu tarifi, ölçüleri ve püf noktaları ile haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 18:45:00 -
Evde turşu nasıl kurulur? Pratik lezzetli turşu tarifi, hazırlanışı

Tuzlu su ve sirke ağırlıklı salamura içine domates, salatalık, lahana, patlıcan, kavun, armut, ayva, erik, biber, mantar, soğan, sarımsak, patlıcan, karnabahar gibi çoğu sebze ve meyvelerin konulup, bekletilmesiyle elde edilen, iştah açarak özellikle ev yemeklerinin tadını tamamlayan turşuyu evde yapmak oldukça kolaydır. Turşuda en önemli nokta yararlı bakterilerin mayalanma sürecini başlatması ve zararlı bakterilerin turşuda bulunmamasıdır. İşte püf noktası ile turşu tarifi...

Turşu nasıl kurulur?

Malzemeler:

Mevsimine uygun olarak, biber, patlıcan, domates, salatalık, lahana, havuç gibi turşuluk sebzeler

Sirke

Su

Deniz veya kaya tuzu

Turşunun yapımı:

* 1 litre suya 1 çay bardağı sirke, 2,5 çorba kaşığı deniz veya kaya tuzu.

* Dikkat! İyi bir turşunun ön şartı bu ayarı bozmamak.

* Sebzeleri ne kadar birbirine yakın dizerseniz görüntüsü de tadı da o kadar güzel olur.

* Turşuyu yapacağınız kavanozun steril olmasına özen gösterin. Eğer temiz olduğundan emin değilseniz kaynar su ile yıkayın.

* Turşu kavanozunun içine alternatif olarak dereotu, nohut, sarmısak koyabilirsiniz. Böylece turşuya farklı bir tat katmış olursunuz.

* Kavanozun dibine nohut mutlaka ekleyin. Bu, turşunun daha çabuk mayalanmasını sağlayacaktır.

* Turşu yapacağınız malzemeleri kavanoza dizdikten sonra kapağını sıkıca kapatın. Turşunuzu ne kadar iyi muhafaza ederseniz ömrü de o kadar uzun olur.

* Yaklaşık 1 hafta-10 gün kadar beklettiğiniz turşunuz artık hazır. Afiyet olsun...

Turşunun püf noktaları

En çok yapılan iki hatadan biri, kaya tuzunu az koymak. Kaya tuzunu az koyduğumuz için turşu her zaman yumuşak oluyor. Diğeri ise turşuya sürekli 'oldu mu?' diye açılıp bakılması. Turşu bu nedenle fermantasyonunu tamamlayamıyor. Her açtığınızda o fermantasyon duruyor. Bir daha başlaması için, aynı süreyi beklemek gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuzey Kore’den kriz çıkaracak benzetme! Güney Kore Devlet Başkanı küplere binecek
Dünya

Kuzey Kore’den kriz çıkaracak benzetme! Güney Kore Devlet Başkanı küplere binecek

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore Devlet Başkanı'na ABD'nin "papağanı" benzetmesinde bulundu.
Mete Yarar'dan MİT açıklaması: Bu muazzam bir korkudur
Gündem

Mete Yarar'dan MİT açıklaması: Bu muazzam bir korkudur

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, terör örgütü PKK'nın lider kadrosuna yapılan operasyonları değerlendirdi. Yarar, “MİT, sahada terör..
Rekabet Kurumu personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Rekabet Kurumu personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Rekabet Kurumu resmi internet sayfası üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda çeşitli meslek gruplarında alım yapılacağı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay