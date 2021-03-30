Evde turşu nasıl kurulur? Pratik lezzetli turşu tarifi, hazırlanışı

Tuzlu su ve sirke ağırlıklı salamura içine domates, salatalık, lahana, patlıcan, kavun, armut, ayva, erik, biber, mantar, soğan, sarımsak, patlıcan, karnabahar gibi çoğu sebze ve meyvelerin konulup, bekletilmesiyle elde edilen, iştah açarak özellikle ev yemeklerinin tadını tamamlayan turşuyu evde yapmak oldukça kolaydır. Turşuda en önemli nokta yararlı bakterilerin mayalanma sürecini başlatması ve zararlı bakterilerin turşuda bulunmamasıdır. İşte püf noktası ile turşu tarifi...

Turşu nasıl kurulur?

Malzemeler:

Mevsimine uygun olarak, biber, patlıcan, domates, salatalık, lahana, havuç gibi turşuluk sebzeler

Sirke

Su

Deniz veya kaya tuzu

Turşunun yapımı:

* 1 litre suya 1 çay bardağı sirke, 2,5 çorba kaşığı deniz veya kaya tuzu.

* Dikkat! İyi bir turşunun ön şartı bu ayarı bozmamak.



* Sebzeleri ne kadar birbirine yakın dizerseniz görüntüsü de tadı da o kadar güzel olur.

* Turşuyu yapacağınız kavanozun steril olmasına özen gösterin. Eğer temiz olduğundan emin değilseniz kaynar su ile yıkayın.

* Turşu kavanozunun içine alternatif olarak dereotu, nohut, sarmısak koyabilirsiniz. Böylece turşuya farklı bir tat katmış olursunuz.

* Kavanozun dibine nohut mutlaka ekleyin. Bu, turşunun daha çabuk mayalanmasını sağlayacaktır.

* Turşu yapacağınız malzemeleri kavanoza dizdikten sonra kapağını sıkıca kapatın. Turşunuzu ne kadar iyi muhafaza ederseniz ömrü de o kadar uzun olur.

* Yaklaşık 1 hafta-10 gün kadar beklettiğiniz turşunuz artık hazır. Afiyet olsun...

Turşunun püf noktaları

En çok yapılan iki hatadan biri, kaya tuzunu az koymak. Kaya tuzunu az koyduğumuz için turşu her zaman yumuşak oluyor. Diğeri ise turşuya sürekli 'oldu mu?' diye açılıp bakılması. Turşu bu nedenle fermantasyonunu tamamlayamıyor. Her açtığınızda o fermantasyon duruyor. Bir daha başlaması için, aynı süreyi beklemek gerekiyor.