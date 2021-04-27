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Kadın - Aile Evde trileçe nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır?
Kadın - Aile

Evde trileçe nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır?

Trileçe, balkanlara özgü bir tatlı çeşididir. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sütlü tatlılardan hoşlanan kişiler trileçe gibi hafif ve sütlü tatların nasıl yapıldığını araştırmakta. Peki, evde trileçe nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 17:38:00 -
Evde trileçe nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır?

Trileçe tatlısı son yıllarda ülkemizde çok sevilen ve tüketilen tatlılardan biri haline geldi. Trileçe tatlısının kökenin balkanlardan geldiği düşünülse de aslı Meksika’ya dayanmaktadır. Sütlü keki ve kremasıyla hafif tatlı severlerin gözdesi olan trileçe tatlısını sizde evde yapmak isterseniz haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz. İşte merak edilen haberin detayları…

Trileçe tatlısı için hangi malzemeler gereklidir?

5 tane yumurta
1 çay bardağı şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay bardağı un

Şerbeti için;

3 su bardağı süt
1 paket krema
1 su bardağı şeker

Üzeri için;

1 paket krem şanti
2 su bardağı süt
1 çay bardağı şeker
1 paket krema
2 yemek kaşığı tereyağı

Trileçe tatlısı nasıl yapılır?

1-Kek için şeker ve yumurta sarılarını çırparak başlayın. Yumurtanın beyazını ayrı bir kapta köpürene kadar çırpın.

2-Şekerli yumurtalı karşıma vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırmaya devam edin. Ardından yumurta beyazını da ekleyip spatula ile karıştırın.

3- Yağlanıp un serpilmiş kek kalıbı ya da borcama karışımı döküp 160 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

4-Kek tarifinde olduğu gibi kürdanla pişip pişmediğini test edebilirsiniz.

5-Ardından şerbeti için süt, krema ve şekeri ocakta kaynatıp ılımasını bekleyin. Son olarak karameli hazırlamalısınız.

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