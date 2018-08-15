Evde teraryum yapımı
Evde teraryum hazırlamak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir? İşte evde teraryum hazırlamak için yapmanız gerekenler...15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:48
EVDE TERARYUM YAPIMI İÇİN MALZEMELER
Cam fanus, kavanoz ya da kase
Çakıl taşları
Aktif kömür (Mangal kömürü de kullanabilirsiniz)
Torflu toprak
Teraryumda yetişebilecek bitkiler (eğrelti otu, kaktüs, yosun, sukulent)
Sprey şişe
EVDE TERARYUM YAPIMI
Evde teraryum yapmak için ilk ihtiyacınız olan şey elinizdeki cam fanus, kase veya kavanoza iyice yıkayıp temizlemek. İçinde kesinlikle su kalmaması lazım, o nedenle iyice kurulayın.
Fanusun en altına ilk tabaka olarak çakıl taşlarını dizin. Çakıl taşları dipte olduğunda dibe çöken su nem oluşumunu sağlar ve toprağı tutar.
Çakıl taşlarının üzerine aktif kömür veya mangal kömürü koymalısınız. Aktif kömür teraryum için önemlidir. Bakteri oluşumunun önüne geçerek küf oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
Kömürün üzerine torflu toprak serpin. Torflu toprak bitkilerin oluşması için en uygun toprak seçeneğidir.
Teraryum bitkilerini dilediğiniz şekilde dizin ve işte teraryumunuz hazır bile.
TERARYUM BAKIMI
Teraryumu arada sırada spreyleyerek sulamalısınız.
Teraryumlar ışığı sever ama direkt ışıktan uzak tutmalısınız.
Ilık bir oda içerisinde olmalıdır. Isıtıcı yanına koymayın. Aşırı sıcak teraryum bitkilerine hasar verir.
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