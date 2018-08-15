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Evde teraryum yapımı

Evde teraryum hazırlamak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir? İşte evde teraryum hazırlamak için yapmanız gerekenler...

15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:48
Evde teraryum yapımı

EVDE TERARYUM YAPIMI İÇİN MALZEMELER

Cam fanus, kavanoz ya da kase

Çakıl taşları

Aktif kömür (Mangal kömürü de kullanabilirsiniz)

Torflu toprak

Teraryumda yetişebilecek bitkiler (eğrelti otu, kaktüs, yosun, sukulent)

Sprey şişe

EVDE TERARYUM YAPIMI

Evde teraryum yapmak için ilk ihtiyacınız olan şey elinizdeki cam fanus, kase veya kavanoza iyice yıkayıp temizlemek. İçinde kesinlikle su kalmaması lazım, o nedenle iyice kurulayın.

Fanusun en altına ilk tabaka olarak çakıl taşlarını dizin. Çakıl taşları dipte olduğunda dibe çöken su nem oluşumunu sağlar ve toprağı tutar.

Çakıl taşlarının üzerine aktif kömür veya mangal kömürü koymalısınız. Aktif kömür teraryum için önemlidir. Bakteri oluşumunun önüne geçerek küf oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Kömürün üzerine torflu toprak serpin. Torflu toprak bitkilerin oluşması için en uygun toprak seçeneğidir.

Teraryum bitkilerini dilediğiniz şekilde dizin ve işte teraryumunuz hazır bile.

TERARYUM BAKIMI

Teraryumu arada sırada spreyleyerek sulamalısınız.

Teraryumlar ışığı sever ama direkt ışıktan uzak tutmalısınız.

Ilık bir oda içerisinde olmalıdır. Isıtıcı yanına koymayın. Aşırı sıcak teraryum bitkilerine hasar verir.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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