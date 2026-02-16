Evde tek başına teravih namazı kılınır mı? Evde teravih nasıl kılınır?

Ramazan gecelerinin en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Cemaatle kılınması yaygın olmakla birlikte, çeşitli sebeplerle camiye gidemeyen birçok kişi teravihin evde kılınıp kılınamayacağını araştırıyor. Peki, teravih namazı evde kılınabilir mi?

Evde tek başına teravih namazı kılınır mı?

Teravih namazı sünnet-i müekkede bir ibadettir ve yalnızca camide kılınması şart değildir. Peygamber Efendimiz döneminden itibaren bu namazın evlerde ferdi olarak da eda edildiği bilinmektedir. Bu nedenle camiye gitme imkanı olmayan kişiler teravih namazını evde tek başına kılabilirler.

Ayrıca teravih namazı, orucun değil Ramazan ayının sünneti olduğu için oruç tutamayan kimselerin de bu namazı kılmalarında bir sakınca bulunmaz.

Evde teravih nasıl kılınır?

Evde teravih namazı kılınırken önce yatsı namazının sünneti, farzı ve son sünneti kılınır. Ardından teravih namazına niyet edilerek namaza başlanır ve teravih tamamlandıktan sonra vitir namazı kılınır.

Teravih namazı iki rekatta bir selam verilerek kılınabildiği gibi dört rekatta bir selam verilerek de kılınabilir. İkişer rekat halinde kılınması daha faziletli kabul edilir. Her rekatta Fatiha suresi ve ardından bir sure veya ayetler okunur, rükû ve secdeler yapılarak namaz tamamlanır.

Aile bireyleri isterlerse içlerinden Kur’an-ı Kerim’i daha iyi okuyan bir kişinin imam olmasıyla cemaatle de teravih kılabilirler.

Teravih namazı kaç rekat kılınır?

Teravih namazı yaygın uygulamaya göre yirmi rekat olarak kılınmaktadır.

Teravih namazının vakti ne zamandır?

Teravih namazının vakti yatsı namazının vaktidir ve yatsı namazının farzı kılındıktan sonra eda edilir. Yatsı namazı kılınmadan teravih namazı kılınırsa geçerli sayılmaz ve yeniden kılınması gerekir.