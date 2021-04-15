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Kadın - Aile Evde tavuklu şehriye çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde tavuklu şehriye çorbası nasıl yapılır?

Ramazan ayının gelmesiyle, yapımı kolay olduğu için sevilen çorbalar, hem doyurucu hem de az malzemeli oluşu açısından ev hanımları tarafından sıkça tercih edilmeye başlandı. Kültürümüzde çorba önemli bir besin kaynağıdır. Peki, tavuklu şehriye çorbası nasıl yapılır ve gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 17:35:00 -
Evde tavuklu şehriye çorbası nasıl yapılır?

Ramazan ayında, iftarı çorbayla açmak yapılacak en sağlıklı seçimlerden biridir. Çünkü vücut tüm gün boyunca aç kaldığından dolayı bir anda katı besinler tüketmek mideye zarar verebilir. Bu nedenle çorba gibi sıvı bir besinle başlamak daha mantıklı bir seçim olacaktır. Evde çorba hazırlamak isteyenler internette çorba tariflerine bakmakta. Eğer tavuklu şehriye tarifi arıyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Tavuklu şehriye çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

1 su bardağı şehriye,

Yarım tavuk göğsü,

1 adet yeşil biber,

1 adet domates,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 yemek kaşığı tereyağı,

4-5 su bardağı oda sıcaklığında su,

Tuz,

1 tatlı kaşığı kuru nane.

Tavuklu şehriye çorbası nasıl yapılır?

1-Tereyağını bir tencerede eritip küçük küçük doğradığınız tavuğu ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun,

2-Doğradığınız biberi ekleyip yumuyaşana kadar kavurun,

3-Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun,

4-Küçük doğradığınız domatesi ekleyip suyunu çekene kadar kavurun,

5-Suyu ve şehriyeyi ekleyip karıştırın,

6-Arada karıştırarak şehriyeler yumuşayana kadar pişirin,

7-Tuz ve naneyi ekleyip karıştırın ve ateşten alın.

 

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