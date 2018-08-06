Evde susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?
Çayın yanında servis edeceğiniz lezzetli ve pratik bir tarif arıyorsanız sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:02
MALZEMELER:
125 gr tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı su
2 yemek kaşığı sirke
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
3 su bardağı un
ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN:
1 adet yumurta
1 çay kaşığı pekmez
4-5 yemek kaşığı kavrulmuş susam
YAPILIŞI:
Un hariç diğer malzemeleri bir kabın içinde karıştırın.
Daha sonra içine un ekleyerek yoğurmaya devam edin.
Hamur kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurduktan sonra yağlı kağıdın üzerinden merdane yardımıyla açın.
Açılan hamuru 3 cm kalınlığında uzun şeritler halinde kesin.
Üstlerine yumurta, susam ve pekmez sürerek 120 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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