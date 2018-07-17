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Evde sucuk nasıl yapılır?

Türk kahvaltı sofralarını zenginleştiren yiyeceklerden biridir sucuk. Günün her öğünü ister ızgarada, ister tavada, ister yumurtayla, ister sade, kısacası her şekilde kullanılabilir.

17 Temmuz 2018 Salı 17:23
Evde sucuk nasıl yapılır?

MALZEMELER:

5 kilo kıyma

100 gram sarımsak

100 gram kırmızı toz biber ya da pul biber

100 gram kimyon

20 gram çemen

20 gram karabiber

100 gram tuz

5 metre dana bağırsağı

YAPILIŞI:

Sarımsaklar soyulur ve isteğe göre ya havanda dövülür ya sarınsak sıkacağıyla ezilir ya da mikserde çekilir. Kıymanın tamamı geniş bir kabın içine konulur. Hazırlanan sarımsak malzeme listesinde dana bağırsağı haricinde yazılan tüm malzemelerle birlikte kıymaya katılır. Eklenen tüm malzemeler kıymanın heryerine dağılıncaya kadar güzelce yoğurulur.

Yoğurma işleminin ardından hazırlanan sucuk karışımı 3 saate yakın bir süre dinlenmeye bırakılır. Bu sayede kıymaya eklenen tüm baharatlar kıymaya iyice işleyecek, sucuğu çok daha lezzetli hale getirecektir.

Sucuk karışımımız 3 saat bekletilirken, dana bağırsağı ılık tuzlu suyla ıslatılır. Bu işlemle çok sert olan dana bağırsağı yeterli yumuşaklığa ulaşarak sucuk karışımının daha rahat ve kolay bir şekilde bağırsağa doldurulması sağlanmış olur.

Suyla ıslatılmış dana bağırsağı, süzgeci ve bıçağı çıkarılarak yerine özel huniler takılmış olan et kıyma makinesinin hunisine takılır. Hazırlanmış olan sucuk karışımı et kıyma makinesi vasıtasıyla bağırsağa doldurulur.

İsteğe göre ya halka şeklinde yuvarlanarak ya da salam şeklinde 10 cm aralıklarla iple bağlanarak kurutulmak üzere 2 günlüğüne açık havada güneş görmeyen serin bir yerde asılır. İki günün sonunda alınarak buzdolabına yerleştirilir.

2 günden fazla dışarda bekletilmesi sucukların çok kurumasına ve sertleşmesine sebep olur. Et kıyma makinesini bulunamıyorsa, ya da dana bağırsağı kullanılmak istenmiyorsa hazırlanan sucuk karışımı bir pişirmelik olacak şekilde buzdolabı poşetlerine doldurularak deep freeze’e atılır. Kullanılmak istendiğinde dolaptan çıkarılıp kesilerek kullanılabilir.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 17:23
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