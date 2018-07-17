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Evde sokak köftesi nasıl yapılır?

Sokak satıcılarının elinden yediğiniz sokak köftesini evinizde yapmak isterseniz sizde bu tarifi deneyebilirsiniz.

17 Temmuz 2018 Salı 11:09
Evde sokak köftesi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

600 gram kıyma

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

6 dilim bayat ekmek içi

1 adet küçük boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

YAPILIŞI:

İlk önce ekmekleri suyun içinde ıslatın.

Kuru soğanı küçük parçalar halinde doğrayın ve kıymanın içine atarak yoğurmaya başlayın.

Kıymalı karışımın içine yağı ve baharatları ekleyin.

Son olarak köftenin içine su da ıslattığınız ekmekleri koyun ve karışım macun kıvamına gelene kadar yoğurun.

Yoğurulan köfte hamurunu 40 dakika dinlendirin.

Köfte hamuru dinlendikten sonra elinizle şekil vererek kızartın.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 11:09
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