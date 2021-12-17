Evde sağlıklı jelibon nasıl yapılır?
Evde jelibon yapmak için bu makineye hiç ihtiyacınız yok.
Çocuklarınızın severek yiyeceği jelibonlardan evde yapmanı mümkün. Bu tarifle sağlıklı malzemelerle jelibonlarınızı yapabilirsiniz
Ev yapımı jelibon malzemeleri
- 1/2 su bardağı herhangi bir sıvı (meyve suyu, bitki çayı, limonata gibi)
- 1-2 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı herhangi bir tatlandırıcı)
- 2.5-3 yemek kaşığı toz jelatin
Ev yapımı jelibon yapılışı
Meyve suyu, jelatin ve balı küçük bir tencereye koyup kısık ateşte, sürekli karıştırarak, jelatin iyice eriyinceye dek ısıtın (Maksimum 70-80 derece). Jelatinin kaynaması, sertleştirme özelliğinin eksilmesine sebep olur. Jelatin tamamen eriyince kalıplara dökün ve 1-2 saat buzdolabında sertleşmeye bırakın. Kalıplara dökerken çay kaşığı ya da şırınga kullanabilirsiniz.