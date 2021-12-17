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Kadın - Aile Evde sağlıklı jelibon nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde sağlıklı jelibon nasıl yapılır?

Evde jelibon yapmak için bu makineye hiç ihtiyacınız yok.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 12:05:00 -
Evde sağlıklı jelibon nasıl yapılır?

Çocuklarınızın severek yiyeceği jelibonlardan evde yapmanı mümkün. Bu tarifle sağlıklı malzemelerle jelibonlarınızı yapabilirsiniz

 Ev yapımı jelibon malzemeleri

  • 1/2 su bardağı herhangi bir sıvı (meyve suyu, bitki çayı, limonata gibi)
  • 1-2 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı herhangi bir tatlandırıcı)
  • 2.5-3 yemek kaşığı toz jelatin

Ev yapımı jelibon yapılışı

Meyve suyu, jelatin ve balı küçük bir tencereye koyup kısık ateşte, sürekli karıştırarak, jelatin iyice eriyinceye dek ısıtın (Maksimum 70-80 derece). Jelatinin kaynaması, sertleştirme özelliğinin eksilmesine sebep olur. Jelatin tamamen eriyince kalıplara dökün ve 1-2 saat buzdolabında sertleşmeye bırakın. Kalıplara dökerken çay kaşığı ya da şırınga kullanabilirsiniz.

 

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