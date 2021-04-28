Evde Ramazan pidesi tarifi Yumuşacık mayalı pide nasıl yapılır?

Ramazan pidesi tarifi evde nasıl yapılır? sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Tam ölçülü Ramazan pidesi yapılışı ve malzemelerini haberimize ekledik. İşte Ramazan pidesi hakkında püf noktalar...

Evde Ramazan pidesi tarifi

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

6 su bardağı un

Üzeri için:

2 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

Çörek otu susam

Yapılışı

Birinci adım: Öncelikle hamurunuza kullanacağınız mayayı aktif hale getirmek için malzemeleri hazırlayın.

İkinci adım: Karıştırma kabına maya, şeker, süt ve suyu alıp karıştın. Burada sütün ve suyun ılık olmasına dikkat edin. Üzerini unla kapatarak hava ile bağlantısını kesin ve maya köpük köpük kabarana kadar bekleyin.

Üçüncü adım: Maya kabarınca karıştırmaya başlayın ve üzerine sıvı yağ, unun kalanını ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamurunuz oldukça cıvık bir hamur olacak. Unutmayın pide hamurunun özelliği cıvık olmasıdır.

Dördüncü adım: Hamuru unlanmış tezgaha alıp hafif hafif un serperek ve sürekli katlayarak 7-8 dakika yoğurun. Mayalı hamurlar yoğurulmayı çok sever bunu unutmayın.

Beşinci adım: Hazır olan hamurumuzu üzerini streçleyerek ılık bir ortamda yaklaşık 50 dakika mayalandırın.

Altıncı adım: Mayalanan hamuru iki parçaya bölün ve hafif unlu tezgahta 1 cm kadar kalınlıkta olacak şekilde merdaneyle açın.

Yedinci adım: Tepsiye aldığınız hamuru tepsi mayası gelmesi için üzerini örterek 15-20 dakika dinlendirin.

Sekizinci adım: Tepsi mayası gelen pidelerin üzerini çırptığınız yoğurt ve yumurta sarısını sürün.

Dokuzuncu adım: 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Son adım: Fırından çıkardığınız pidenin üzerine bir bez örterek 10-15 dakika dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.