Gerek tatlı gerekse tuzluların içerisine, dokusunu kaybettirmemek için eklenen ve tat veren pudra şekerini, ev ortamında çok daha ucuza yapmak mümkün. Peki ama pudra şekeri nasıl yapılır? Pudra şekeri yaparken içerisine ne koyulur? Evde pudra şekeri yapımı tarifi...

Birçok tatlının içerisine eklenen, yumuşak bir doku kazandıran ve toz şekerin kıtırlığını barındırmayan pudra şekerini ucuza mal etmek ya da bildiğiniz malzemelerle yapmak oldukça basit. Pudra şekeri yapmak için gerekenler, her evde mevcut olan malzemeler: Şeker ve nişasta.

Her 1 su bardağı toz şekerin içerisine, dilediğiniz nişasta türünden 1 tatlı kaşığı kadar ilave ederek, pudra şekerinizi elde edebilirsiniz. Öncelikle şekeri mutfak robotundan geçirin ve bir süre sonra içerisine nişastayı ekleyin. Dilediğiniz kıvama geldiğinde, kapalı bir kap içerisinde uzun süre saklayabilirsiniz.

Nişastayı eklemenizin sebebi; şekeri hem daha uzun süre muhafaza edebilmek hem de dilediğiniz dokuya ulaşabilmektir.