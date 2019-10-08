Evde poğaça tarifi ev poğaçası nasıl yapılır?

Evde poğaça yapımı ev hanımları tarafından sıklıkla sorgulanmakta. Çayın yanında sıcak mı sıcak yumuşak mı yumuşak ev poğaçası yemeye hiç kimseler hayır demeyecektir. Ev poğaçası nefis yemek tarifleri ile mutfaklarda hem görsel hem de lezzet şöleni hazırlamak isteyen ev hanımları, ev poğaçası tarifi kolay, ev yapımı mayalı poğaça ya da ev yapımı poğaça tarifi mayasız olduğu gibi sade ev poğaçası tarifi ve peynirli poğaça tarifi sabah kahvaltılarının yanında kadın günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri dir poğaça. Peki en güzel poğaça nasıl yapılır? İşte size evde pratik ve en hızlı ve en kolay evde poğaça tarifi.

Evde poğaça tarifi için malzemeler

1 yemek kaşığı maya

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yumurta

5 su bardağı un

250 gram margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

Peynir

Ev yapımı poğaça tarifi! Ev poğaçası nasıl yapılır?

Bir çay bardağı sütun içine mayayı ve iki yemek kaşığı şekerimizi koyalım mayalandıralım.

15 dk köpürene kadar bekleyelim yumurtanın sarının biri üstüne geri kalan beyazı ve yumurta kıralım sıvı yağ ve tuz bir çay kaşığı şeker mayalandırğımız karışımı unu yağı ekleyip yoğuralım ele yapışmayacak bir hamur yoğuralım.

Yoğurdumuz hamurdan küçük hamurlar kopartıp elimizle bastırıp açıp içine peynir koyup pastanedeki poğaçaların şeklini verelim.

Fırın tepsisine dizelim üstüne yumurta sarısı sürüp. Çatala çizelim 200 derecede 20 dk pişirelim. Afiyet olsun.