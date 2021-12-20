Ev kolay pizza yapmak isteyenler için tarif…

Evde pizza nasıl yapılır?

Malzemeler

5 su bardağı un

1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı ılık su

Sosu İçin;

2 su bardağı domates sosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı kekik

Üzeri İçin;

Mozzarella peyniri

Kaşar peyniri

Sucuk

Sosis

Domates kurusu

Mantar

Mısır

Pizza Tepsisi Ölçüsü: 40 cm

Yapılışı

Unu yoğurma kabına alalım ve ortasını havuz şeklinde açalım. Unun ortasına instant maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. İnstant maya yerine yarım paket yaş mayada kullanabilirsiniz. Yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Toparlanan hamurumuzun üzerini streç film örterek yaklaşık 30 dk kadar mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurun üzerini açalım ve un serptiğimiz tezgaha hamuru alalım. Elimizle yine toparlayıp havasını aldıktan sonra 2 eşit parçaya bölelim. Eğer ince hamurlu pizza hazırlamak istiyorsanız aynı hamuru 3 parçaya da bölebilirsiniz. Kestiğimiz parçayı beze haline getirerek un serptiğimiz tezgahta merdane yardımıyla açalım. Hafifçe un serperek merdaneye yapışmamasını sağlayabilirsiniz. Açtığımız hamuru pizza tepsisine almadan önce boyutu uygun mu diye kontrol edelim. Açtığımız hamuru unladığımız pizza tepsisine alalım ve elimizle etrafını düzeltelim. Dilerseniz normal fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek veya altına mısır unu serperek de hazırlayabilirsiniz. Bir çatal yardımıyla hamurumuzun tüm yüzeyine delikler açalım böylelikle hamur pişerken kabarmayacaktır. Pizza tepsisini önceden ısıttığımız 200° fırına sürerek hamurumuzu 10 dk pişirelim. Hamurumuz pişerken pizzanın sosu için domates sosu, zeytinyağı, kuru fesleğen ve kekiği ekleyerek güzelce karıştıralım. Yarı pişen hamurumuzu fırından alıp hazırladığımız sosu üzerine bolca sürelim. Kenarlarına doğruda güzelce sürersek kenarlarıda daha güzel kızaracaktır. Domates sosunun üzerine bolca mozzarella peyniri rendesi veya kaşar peyniri rendesini yerleştirelim. Üzerine tercihe göre dilimlenmiş sucuk, dilimlenmiş sosis, domates kurusu,dilimlenmiş mantar ve mısır tanelerini ekleyelim. Son olarak pizzamızı tekrar fırına sürelim ve 200° fırında 20 dk daha pişmeye bırakalım. Peynirleri güzel bir şekilde eriyen sucukları sosisleri pişen pizzamız servise hazır. Afiyet olsun

Pizza hamuru nasıl yapılır?

1 tepsilik pizza hamuru için; öncelikle derin bir kap içine 1 su bardağı ılık süt dökün. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant kuru maya ekleyip, iyice karıştırın. Mayanın kabarması için 5 dakika bekletin. Ardından kabaran mayanın üzerine 1 adet yumurta kırın.

Pizza sosu nasıl yapılır?

Salça ve domates püresini bir kaba alın. Sarımsakları ezip ilave edin. Kalan malzemeleri de ekleyip karıştırın. Eğer ketçabın tatlımsı tadını seviyorsanız 1 çay kaşığı şeker ilave edin. Dolapta 2 gün bekleyebilir.

Tavada pizza tarifi nasıl yapılır?

Unu, yumurtayı, tuzu, kabartma tozunu, yoğurdu ve sütü karıştırın. Hamuru yağlanmış tavaya, kaşığı ıslatarak döşeyin. Hamurun üzerine sulandırdığınız salçayı sürün. Daha sonra pizzanın üst malzemelerini hamurun üzerine yerleştirin. (Malzemeleri zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz.)