Evde orkide bakımı nasıl yapılır? Orkidelere nasıl çiçek açtırılır nasıl çoğaltılır? Orkide çiçek sapı nasıl çıkar? Orkide bakımı püf noktaları

EVE ORKİDE GELDİ NE YAPALIM? ORKİDE BAKIMI İLK ADIM

Orkide size süslü bir pakette ve seramik ya da plastik mat bir saksıda gelecektir. Çiçekleri üzerinde sağlam bir orkideye yapılacak işlemler kısıtlıdır, ama yine de yapmamız gereken işlemler var.

İki saksılı bir orkide ise yani şeffaf bir saksı ve dekoratif başka bir saksı içindeyse dekoratif mat saksıyı çıkarın. Şeffaf saksıya bir kaç delik daha açın.

Üzerinde çakıl taşları varsa alın. Naylonu tülü vs varsa çıkarın.

Balon doğum günü kartı gibi detaylar varsa çıkarın ağılık yapmasın.

Güneş ışığı alan ( direkt değil sadece ışığı alsın yanmasın orkideler) bir yere koyun, çok hafif rüzgar alan cam önü mesela çok uygun.

Orkide sulama rutuni havaya neme göre değişir. Köklerin alt tarafları hafif nemli olarak kalmalı çok kurutmadan ve çürütmeden haftada yazın haftada 2 kışı kışın haftada 1 kere sulayabilirsiniz. Benim tavsiyem haftada 3 buz küpü koymanız yeterlidir.

Orkidelere çiçekleri dökülene kadar dokunmayın bu arada hem yerini sever hem kökleri güçlenir.

ORKİDE NASIL ÇİÇEK AÇTIRILIR?

Eve gelen orkideye ilk bakımları yaptınız suladınız neticede çiçekleri döküldü yapmanız gereken ilk şey çiçek olan dala bakın ve alttan sayarak 3. ya da 4. boğumdan sonra kesin. Ben 3. boğumdan kesiyorum ama 4. boğumdan kesip güzel sonuçlar alan da var.

Kestiğiniz yere mum damlatın, böylece bitki kendi öz suyunu ve vitaminlerini içerde tutarak çiçek için güç toplayacaktır.

Sabırlı olun kısa sürede orkideniz çiçek açmanız ama açtığı zamanda aylarca çiçekli olarak kalır. Orkideye çiçek açtırmak için en kesin ve bilinen yöntem budur.

Bu arada orkidenize özel bitkisel bir besin hazırlamanız gerekli çiçekler için daha sağlıklı açacaklardır.

EVDE ORKİDE GÜBRESİ – BESİNİ HAZIRLAMA

3- 4 adet muz kabuğu

5- 6 yumurtanın kabuğu

1 litre su

Yapılışı

Muz kabuklarını makasla ince ince doğrayın, yumurta kabuklarını elinizle iyice ezip karıştırın 1 litre suyun içine bu karışımı katıp 4 gün boyunca bekletin. 4. günün sonunda süzün bu sizin çiçek açtırma besininiz sadece orkide için değil pek çok çiçekli bitki için harika bir fosfor ve kalsiyum kaynağıdır. Mümkünse buz küplerine koyun ve haftada 2 kere bu dondurulmuş besini orkidelerinize verin.

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KEİKİ YAPMA ( ORKİDE ÇOĞALTMA NASIL YAPILIR? )

Orkide çoğaltmak oldukça zordur, tohumdan ya da çelikten çoğaltılamaz ya çok köklü bir orkidenin köklerini ayırarak çoğaltacaksınız ya da boğumlardan bebek orkide çıkaracaksınız. Ben boğumlardan yeni bir orkide üretmenin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bebek Orkidenin oluşması 4 -5 ay kadar sürebilir.

Çiçekleri kalmayan bir dalda işlemi yapacağız. Yukarıdaki resimde olduğu gibi yine orkidemizin 3. boğumunu ele alacağız.

3. boğumu keskin küçük bir bıçakla aşağı doğru sıyırın bu boğum biraz kabuk gibidir çok ince minik bir kabuk, aşağı doğru sıyırınca bir toplu iğne başı gibi taze bir filiz göreceksiniz sakın ona zarar vermeyin. O filiz üzerine bolca vazelin sürün. Yukarıda tarifini verdiğim bitki besini ile sulamaya devam edin. Bir süre sonra filizlenip yeni yaprak çıkaracaktır.

Başlarda böyle görünen keikiler daha sonra 5 -6 kök verecektir. İşte o zaman nazikçe oradan kesip normal bir torflu toprağa kökleri içeride yaprakları üstte olacak şekilde dikin kökler iyice gelişene kadar bu toprakta tutun.

ORKİDE SEVERLERE BİR KAÇ TAVSİYE

Orkide bakımına meraklı iseniz önce klasik orkide cinslerinden başlayın kök bakımı, yaprak bakımı, orkide toprağı , kil orkide besinleri gibi genel konularda bilgi edinin deneme yanılma yöntemleri sizi usandırabilir. Orkidenize asla aspirin, sarımsak, sirke, doğum kontrol hapı gibi asit düzeyi yüksek besin, ilaç ve bitkiler vermeyin kulaktan dolma yöntemlere dikkat edin!

Orkide bakımı püf noktaları

Orkidem yaprak veriyor ama çiçek açmıyor diyorsanız, Orkideniz soğukta kalırsa çiçek açmayacaktır, geceleri 10 derecenin altında sıcaklığa maruz kalmamalı gündüz ise 26 dereceyi geçmemesinde fayda vardır. Işık görmeyen orkideniz hiç bir zaman çiçek açmayacaktır! Orkide ışık görmeli dedi isek güneş ışığının direkt altına da bırakılmamalıdır. Orkide fazla güneşi sevmez, çiçekleri hemen bozulur ancak hiç güneş almayan ve loş yerde bulunması da iyi değildir. Yeterince güneş alamayan orkide çiçek açmayacaktır. Orkidenin üzerine gelen güneş yarı yarıya filtrelenmiş olmalıdır, yani dokunduğunuz zaman yaprakları hiç ısıtmamalı ya da çok az ısıtmalıdır. Atlas çiçeği bakımı gibi çiçek sapı kahverengileşmiş ve tamamen kurumuşsa çiçek gövdesine yakın yerden kesip çıkarılmalıdır. Saksıyı sertçe yere vurup toprağın yerleşmesini sağlayın. Daha sonra bolca sulayıp, toprağın iyice ıslandığın emin olun. Sulama işleminden sonra saksı tabaklarında biriken suyu mutlaka dökün. *Orkide bitkisini yetiştirmede en önemli kural kış aylarında oda sıcaklığının 15 °C nin altında olmaması gerektiğidir.

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