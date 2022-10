Evde nasır tedavisi nasıl yapılır? İlaçsız nasır tedavisi: Nasırları düşüren 2 doğal tedavi tarifi

Nasır nedir? Nasır nasıl geçer?

Nasır, genellikle ayakların kemikli bölgelerinde oluşan ve bu bölgelerin ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar ile sürekli olarak sürtünmeye ve basınca maruz kalması sonucunda oluşan bir cilt hastalığıdır.

Nasır neden olur? Nasır (kallus ve klavus), derinin basınç ve sıkışma altında kalması sonucunda ortaya çıkan derideki sertleşme ve kalınlaşmadır. Nasır ya altındaki kemik çıkıntısının basısında ya da sürekli aynı noktaya uygulanan baskı ve sıkıştırmadan dolayı ortaya çıkabilir.

Nasırları düşüren 2 doğal tedavi tarifi

1. Karbonat yöntemi

Bir çorba kaşığı limon suyu

2 çay kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı karbonat

Tüm malzemeleri bir kap içinde karıştırın. Hazırladığınız ilaca pamuğu batırın ve nasırlı bölgeye uygulayın. Günde 3,4 defa uygulayın.

2. Hint yağı yöntemi

Bir miktar hint yağını pamuğa değdirin ve ardından nasırlı bölgeye masaj yapın. Yatmadan önce bu işlemi yapmanız daha uygundur. Yağladığınız nasır bölgeye pamuk koyun ve üzerini bantlayın. Bir gece bu şekilde bekletin.

Nasır nasıl tedavi edilir işte diğer yöntemler...

Mısır nişastası yöntemi

Ayak parmakları arası ter nedeni ile sürekli vıcık vıcık ise bu bölgelerde mantar ve nasır oluşması kolaylaşabilir.Bu yüzden, özellikle ayak parmakları arasındaki bölgeye ve ayakların üzerine mısır nişastası dökülerek bu sorunlardan uzak kalmak mümkün olabilir. Bu rutubeti almaya yardımcı olan besin maddesi, ayakların kuru kalmasını devam ettirecektir.

Ananas yöntemi

Bu tropik topraklarda yetiştirilen meyve el ve ayaklar üzerindeki nasır için etkili bir ev tedavisidir. Çok basit bir tedavi olan bu uygulama için sadece biraz ananas alınır ve nasır üzerine yerleştirilerek bir gece boyunca beklenir. Sürekli aynı şekilde yapılan bu işlem, hızlı bir şekilde şifa verir ve nasır ile ilgili ağrıyı hafifletmek için yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu işlem nasır kaybolana kadar sürekli tekrarlanmalıdır

Saraçoğlu nasır tedavisinde: Bitkilerin harika şifalarını anlatan Saraçoğlu, 'nasır' şikayeti olanlara özel bir tarif verdi. Kalın bir dilim kesilen ananasın, nasır olan bölgeye bağlanması gerektiğini söyleyen Saraçoğlu, bu şekilde 1 gece beklenmesi gerektiğini söyledi.

Beyaz sirke nasır tedavisi

Yatmadan önce bir bardak suya bardağın üçte biri kadar beyaz sirke karıştırın. Bu seyreltilmiş sirkeyi hafifçe nasırlı bölgeye sürün. Önce üzerini bir yara bandıyla kapatın ancak gece açık bırakın. Ertesi gün bir ponza taşıyla kalınlaşmış deriyi pul pul dökebilirsiniz.

