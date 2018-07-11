Evde limonlu revani nasıl yapılır?

MALZEMELER:

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet limon kabuğu ve suyu

2 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

YAPILIŞI:

İlk önce şerbetini hazırlayarak soğumaya bırakın. Şeker ve yumurtayı bir kabın içinde şeker tamamen eriyene kadar çırpın. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyerek bir süre daha karıştırmaya devam edin.

Oluşan hamuru yağlı fırın tepsisinin içine koyarak 180 derecede 30 dakika pişirin.

Piştikten sonra şerbetini dökerek servis edin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.