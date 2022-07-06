Evde limon nasıl yetişir? Limon fidanı kaç yılda meyve verir? limon çekirdeği nasıl ekilir?

Narenciye gurubunun en faydalı meyvelrinden birisi de limondur. Ülkemizde en fazla Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişir. Fakat evde limon yetiştirmek de son derece kolaydır. Peki, limon çekirdeği nasıl ekilir? Limon çekirdeği nasıl çimlenir? Limon ekme yöntemleri haberimizde.

Limon çekirdeği nasıl ekilir?

Önce limonu ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın ve limonun taze olmasına özen gösterin.

Limon çekirdeğinin üzerinde yer alan kabuğu, bıçak yardımıyla uç kısmından nazikçe açın. Bu kabuk epey serttir ve çimlendirme süresinin uzamasına yol açabilir. Bu sebeple limon çekirdeğinin kabuğu mutlaka çıkarılmalıdır.

Bir miktar pamuğu ve havlu kağıdı ıslatarak soyulmuş çekirdekleri bunun içine koyun.

Bu ıslak pamuğu ya da kağıt havluyu içindeki çekirdeklerle beraber buzdolabı poşetine koyun, ağzını sıkı bir şekilde bağlayın. Karanlık bir ortamda en az 10 gün beklemeye bırakın. 10 gün geçtikten sonra kağıt havluyu poşetten çıkardığınızda limon çekirdeklerinin filizlenmeye başladığına tanık olacaksınız.

Filizlenince yaprak kısmı yukarıya, kök kısmı toprağa gelecek biçimde ufak bir saksının içerisine ekin.

Fazla dibe ekilmemelidir. Çekirdeğin yarısını dışarıda, kökünü de tamamıyla içeride bırakın. Limon çekirdeği ortalama 3-4 hafta içinde bir hayli uzayacaktır. Zira limon çekirdeği oldukça hızlı büyür.

Limon ağacı doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır. Fakat gün ışığını ve açık havayı sever. O yüzden balkonda yetiştirmeniz önerilir. Bu ağaç bol suyu da sever ancak toprağı henüz ıslakken su verilmemelidir. Tabii susuz kalmaması için sık aralıklarla da kontrol edilmelidir.

Lİmon Fidanı Kaç Yılda Meyve Verir?

Genel olarak limon ağacı limon fidanına bağlı olarak 1 ya da 2 yıl içerisinde meyve verir.

Limonun içerdiği vitamin ve mineraller

Limon iyi bir C ve B6 vitamini ile potasyum kaynağıdır. Büyük kısmı su ve basit şekerlerden oluşan karbonhidratlardan oluşur. Sağlıklı bir diyet lifi olan pektin içerir. Limonda bulunan lifin %50 – 60 kadarı pektinden oluşur. Çok az yağ ve protein vardır. Çeşitli sağlık yararları sağlayan sitrik asit (limon tuzu), hesperidin (P vitamini), diosmin, eriocitrin ve D-limonen gibi antioksidanlar içermektedir.

Limon çekirdeği ne işe yarar? Limon çekirdeği faydaları

Limon çekirdeği zihinsel ve mental yorgunluğu azaltır. Gün içinde stres altında kalan vücut ve zihin bu sayede gevşer. Gıdalardan alının zehirlenmelerin kötü etkilerinden kurtulmaya yardımcı olur. Bu durum böcek ya da bitkilerden kaynaklı zehirlenmeler için yine geçerlidir.