Evde lavanta suyu nasıl yapılır? Lavanta suyunun faydaları

Lavanta, Latincede yıkamak anlamına gelen ‘lavare’ kelimesinden türemiş “Lavandula” ismiyle bilinir. Ballıbabagiller familyasındandır. Haziran ve Temmuz aylarında göz alıcı güzellikte ve ahenkli çiçekler açan yarı çalımsı çokyıllık bir bitkidir. Lavantanın anavatanı Akdeniz ülkeleridir. Tüm Avrupa, Akdeniz ve de Ege denizi kıyılarında bol miktarda doğal koşullarda yetişir.

Lavanta tomurcuğundan evde lavanta suyu yapımı

Malzemeler:

100 gram kurutulmuş ya da taze lavanta tomurcuğu

1 litre içme suyu

Cam sprey şişe

Huni

Taze olarak yetişen lavantalar tomurcuklanmaya başlayınca tomurcukları toplanarak su elde edilebilir. Fakat kurutulmuş tomurcuk kullanılacaksa güvenilir bir aktardan satın alınmalıdır. Tomurcuk miktarı ve su oranı istenilen yoğunluğa göre değiştirilebilir. İçme suyunda lavanta tomurcukları 10 dakika kadar kaynatılır. Kaynama sırasında tomurcukların tüm aroması açığa çıkacaktır. Bu yüzden kesinlikle kapalı bir kapta kaynatma yapılmalıdır. Kaynamadan sonra demlenmeye bırakılan lavanta tomurcukları, bütün özünü suya verecektir. Bu soğuma sürecini bir gece olacak şekilde ayarlamak daha etkili olur. Ertesi gün süzülen su huni yardımıyla cam sprey şişeye aktarılır ve kullanıma hazırdır.

Lavanta yağından evde lavanta suyu yapımı

Malzemeler:

10 damla lavanta yağı

250 ml içme suyu

1 çay kaşığı votka

Huni

Sprey cam şişe

Lavanta yağı, votka ve su huni yardımıyla cam sprey şişeye katılır. Karışım iyice çalkalanır. Votka yağı hızlı çözecek ve lavanta suyunun ömrünü uzatacaktır.

Lavanta suyunun faydaları

Saçı besler, nemlendirir, uzatır, onarır ve saç hastalıklarını tedavi eder.

Mikrop kırıcıdır, her türlü temizlikte kullanılabilir.

Uyku problemini çözer ve iyi bir uyku uyumayı sağlar.

Yağlı ciltler için ideal bir toniktir.

Sivilce ve akne oluşumunu engeller.

Lavanta yağı ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Yanık, kesik ve yaralı bölgelerin kısa süre içinde iyileşmesi için de lavanta yağı kullanılır. Uyku sorunu yaşayan kişiler yastıklarına bir iki damla lavanta yağı damlatarak rahat bir uyku uyuyabilir. Aynı zamanda egzama, sivilce ve sedef gibi çeşitli cilt sorunları için de lavanta yağı uygulanabilir

Lavanta yağı nasıl kullanılır?

Avuçlarınızın içine 2-3 damla lavanta yağı alıp ellerinizi ovuşturun ve boynunuza sürün. İnceltmek için bir sprey şişesine yarım fincan su ile birkaç damla lavantanın yağını ekleyin ve çalkalayın. Yüze ve saçınıza püskürtmeyin.