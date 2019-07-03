0553 313 94 23

Evde kozalak boyamanın en kolay yolunu açıklıyoruz!

Şık görüntüsüyle son yıllarda evlerde en çok tercih edilen aksesuarlardan olan kozalağı kendiniz de boyayabilirsiniz. Böylelikle hem masraf yapmış olmazsınız hem de kendi zevkinize göre kozalakları renklendirebilirsiniz.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
Evde kozalak boyamanın en kolay yolunu açıklıyoruz!

Hanımlar evlerinin her zaman temiz ve şık görünmesini arzu eder. Bu nedenle zarif aksesuarlarla evlerini donatmaya bayılırlar. Son yıllarda moda haline gelen aksesuarlardan biri de çam kozalakları. Bu aksesuarlar ya gerçek kozalaklardan ya da plastikten yapılıyor. Rengarenk görünüme sahip olan bu aksesuarlar haliyle orijinalinden yapayına ciddi fiyat farklarına satılıyor.

Kozalak nereden bulunur?

Sizde evinizi çam kozalaklarıyla süslemek istiyorsanız; bunun için bolca para harcamanıza hiç gerek yok. Yapmanız gereken çam ağaçlarının bol olduğu bir alanda yürüyüşe çıkmak. İnanın ağaçlara zarar vermeden yürüyüşünüz sırasında yerden neredeyse bir büyük poşet dolusu kozalak toplayacaksınız.

Kozalaklar nasıl temizlenir?

Kozalakları boyamadan önce onları temizlemek son derece önemli. Derince bir kovaya su doldurun ve içerisine birkaç damla sirke damlatın. Kozalakları hazırladığınız suyun içerisinde 6-7 saat bekletin. Ardından kozalakları suyun altında akıtın ve kurumaları için bir havlunun üzerine dizin. Kozalaklar kururken doğrudan güneş ışığı almamasına özen gösterin. 24 saat içinde kozalaklarınız kuruyacaktır.

Kozalak nasıl boyanır?

Kozalaklarınızı sulu boya ya da akrilik boya ile boyayabilirsiniz. Ancak bu yöntem sizi bir hayli zorlayacaktır. Kozalakların katman katman yapısı fırça ile boyamayı güçleştirir. Ayrıca kocalak yapısı nedeniyle sürdüğünüz boyayı hızlıca emecektir. Bu da saatler süren bir boyama ihtiyacınız olduğunun ispatıdır. En iyi yöntem ise sprey boyayla kozalakları renklendirmektir.

Kozalak boyamak zor mu?

Sprey boya ile kozalakları boyamak tahmin ettiğinizden çok daha kolay bir yöntem. Ancak sprey kullanırken ellerinizi de boyamak istemiyorsanız; bazı noktalara dikkat etmemiz önemli. Bunun için yalnızca bir adet tuvalet kağıdı rulosu işinize fazlaca yarayacaktır. Boyama işlemi yapacağınız alana gazete kağıdı serin, üzerine de ruloyu yerleştirin. Rulonun içerisine ise kozalağınızı oturttun. Böylelikle boyama işleminizde elleriniz zarar görmeyecektir. Sprey boyayı kozalakların üzerine uygulayın. İlk seferde kozalak tüm boyayı emerse; ilk kat kuruduktan sonra ikinci katı sıkabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manavgat'ta tur minibüsü ile cip çarpıştı: 8 yaralı
    1. Manavgat'ta tur minibüsü ile cip..
    2. Beyşehir’in Akçabelen Çetmi Şeker..
    3. Diyadin Belediye Başkanı ve..
    4. THY, Fortune 500’de yükselişte
    5. Roma askerlerinin atlarının barındığı..
    6. Buğday unu pazarında faaliyet gösteren..
    7. Fatih Kıral Mobilya büyüme kararı aldı
    8. Yaşamaz denilen buzağı yerinde..
    9. Obradovic'in hayatı kitap oldu
    10. Vali Yazıcı, Kızılay’ı ziyaret etti
    11. Küçük İskender hayatını kaybetti
    12. Bilançolarıyla yüz güldürdüler
    13. Balıkesir’de organ bağışı için stant..
    14. Adalet Komisyonu Başkanı Aksoy’a veda..
    15. Dursunbey’de çocukların havuz keyfi
    16. Ayvalık’ta 35 kaçak göçmen yakalandı
    17. Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu
    18. (Özel) İnşaat boşluğuna düşen yaşlı..
    19. İstanbul'da organ ticareti yapanlara..
    20. Caz müziğin iki ustasına "Yaşam Boyu..
    21. "Vergi indirimlerinin devamı otomotiv..
    22. 977 öğrenciyi FSM’den uğurladılar
    23. Memur ve emeklilerin zam oranları..
    24. İstanbul'da Arapça tabelalara Türkçe..
    25. Bahçesinde 112 kök Hint keneviri ele..
    26. Mersin’de 5 kişi daha sahte alkol..
    27. DAÜ öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı
    28. İsrail güçleri 15 Filistinliyi..
    29. Huawei P30 serisi 10 milyon satış..
    30. 558 Ziraat Mühendisi ve Tarım..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz