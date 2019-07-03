Evde kozalak boyamanın en kolay yolunu açıklıyoruz!

Hanımlar evlerinin her zaman temiz ve şık görünmesini arzu eder. Bu nedenle zarif aksesuarlarla evlerini donatmaya bayılırlar. Son yıllarda moda haline gelen aksesuarlardan biri de çam kozalakları. Bu aksesuarlar ya gerçek kozalaklardan ya da plastikten yapılıyor. Rengarenk görünüme sahip olan bu aksesuarlar haliyle orijinalinden yapayına ciddi fiyat farklarına satılıyor.

Kozalak nereden bulunur?

Sizde evinizi çam kozalaklarıyla süslemek istiyorsanız; bunun için bolca para harcamanıza hiç gerek yok. Yapmanız gereken çam ağaçlarının bol olduğu bir alanda yürüyüşe çıkmak. İnanın ağaçlara zarar vermeden yürüyüşünüz sırasında yerden neredeyse bir büyük poşet dolusu kozalak toplayacaksınız.

Kozalaklar nasıl temizlenir?

Kozalakları boyamadan önce onları temizlemek son derece önemli. Derince bir kovaya su doldurun ve içerisine birkaç damla sirke damlatın. Kozalakları hazırladığınız suyun içerisinde 6-7 saat bekletin. Ardından kozalakları suyun altında akıtın ve kurumaları için bir havlunun üzerine dizin. Kozalaklar kururken doğrudan güneş ışığı almamasına özen gösterin. 24 saat içinde kozalaklarınız kuruyacaktır.

Kozalak nasıl boyanır?

Kozalaklarınızı sulu boya ya da akrilik boya ile boyayabilirsiniz. Ancak bu yöntem sizi bir hayli zorlayacaktır. Kozalakların katman katman yapısı fırça ile boyamayı güçleştirir. Ayrıca kocalak yapısı nedeniyle sürdüğünüz boyayı hızlıca emecektir. Bu da saatler süren bir boyama ihtiyacınız olduğunun ispatıdır. En iyi yöntem ise sprey boyayla kozalakları renklendirmektir.

Kozalak boyamak zor mu?

Sprey boya ile kozalakları boyamak tahmin ettiğinizden çok daha kolay bir yöntem. Ancak sprey kullanırken ellerinizi de boyamak istemiyorsanız; bazı noktalara dikkat etmemiz önemli. Bunun için yalnızca bir adet tuvalet kağıdı rulosu işinize fazlaca yarayacaktır. Boyama işlemi yapacağınız alana gazete kağıdı serin, üzerine de ruloyu yerleştirin. Rulonun içerisine ise kozalağınızı oturttun. Böylelikle boyama işleminizde elleriniz zarar görmeyecektir. Sprey boyayı kozalakların üzerine uygulayın. İlk seferde kozalak tüm boyayı emerse; ilk kat kuruduktan sonra ikinci katı sıkabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.