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Evde köri sosu nasıl yapılır?

Özellikle tavuk yemeklerinde ya da et türlerinde kullanılan köri sosu, yiyeceklerin lezzetine lezzet katan bir sostur. Sizde dışarıda severek yediğiniz köri sosunu evinizde yapmak isterseniz bu tarifi deneyebilirsiniz.

06 Temmuz 2018 Cuma 21:34
Evde köri sosu nasıl yapılır?

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı havuç, kereviz, soğan, pırasa, sarımsak (küp şeklinde doğranmış)

1 adet defne yaprağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet tane karanfil

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı toz köri

Yarım demet maydanoz

100 gram süt kreması

1 tutam kekik

Dörtte bir çay kaşığı muskat

1 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi

1 yemek kaşığı limon suyu

300 gram dana eti suyu ile yapılan un, tereyağı ve tuzla yapılan sos

YAPILIŞI:

Öncelikle geniş bir tavaya tereyağ koyun, daha sonra doğradığınız sebzeleri kavurun. Ardından karanfil, muskat, hindistan cevizi rendesi, ince doğranmış maydanoz ve tuz ekleyin. Bunları 1-2 dk kavurduktan sonra dana eti suyuyla hazırladığınız özel sosu ilave edin.

Tüm malzemeleri kısık ateşte 20-30 dk pişirin. Daha sonra sosu rondodan geçirin. Tekrar ocağın üzerine alın ve limon suyu ekleyin. Ardından süt kremasını azar azar ekleyin. Köri sosunuz artık hazır. Evde istediğiniz tavuk, et yemeklerinizde kullanabilirsiniz..

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 21:34
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