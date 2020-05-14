Evde kolay pizza tarifi | Lezzetli pizza hamuru nasıl yapılır?

İnce bir pizza hamuru yapmak aslında oldukça basit. Sizler için derlediğimiz tarifi yaparak enfes bir tarif elde edeceksiniz...

Malzemeler

1 adet yumurta

1 paket instant maya

1 su bardağı süt

1 çay bardağı su

2 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

yarım çay bardağı sıvıyağ

6-7 su bardağı un (her un farklılık göstereceği için, dikkatlice unu eklemek ve kıvamını tutturunca unu eklemeyi kesmek gerekir.)

Salça sosu için;

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kadar biber salçası

3 yemek kaşığı sıvıyağ

yarım su bardağı su

tuz, karabiber, kekik

Üzerine;

Sucuk

Salam

Mısır

Sosis

Biber

Zeytin

Kaşar peyniri

mantar

Öncelikle oda ısısındaki sütü, mayayı ve şekeri yoğurma kabına alın. Bir spatula ile karıştırmaya başlayın. Ardından yoğurt, sıvıyağ, yumurta, su ve bir bardak kadar un ilave edip karıştırmaya devam edin.

Unu yavaşça ekleyin ve kıvam aldıktan sonra elinizle yoğurmaya devam edin. Tuzunu un ile ilave edin. 8-10 dakika kadar yoğurup, homojen bir kıvam elde etmeye çalışın. Bu esnada hamur toparlanacak, elinize yapışmayan bir hale gelecektir.

Yoğurma işlemi bittikten sonra, kapağını kapatıp, sıcak bir alanda bekletin. Oda ısısına ve mevsime göre değşiklik göstersede ortalama 30-45 dakika kadar mayalanması gerekir.

Salça sosu için bütün malzemeleri bir araya getirin ve karıştırın.

Üzerine ekleyeceğiniz malzemeleri kesip hazırlayın.

Mayalanan hamuru 4 eşit parçaya ayırın ve tepsinizin boyutunda açın.

3-5 dakika kadar önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında bu hamuru ısıtın. Ardından salça sosu ve malzemeleri ekleyip, tekrar fırına verin.

Piştikten sonra diğerleri içinde aynı işlemi gerçekleştirin.