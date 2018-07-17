Evde kolay kurabiye nasıl yapılır?
Vaktiniz az ancak canınız tatlı çekiyorsa siz de sadece iki malzeme ile yapılabilecek bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.17 Temmuz 2018 Salı 19:24
MALZEMELER:
2 su bardağı mısır gevreği
180 gram bitter çikolata
YAPILIŞI:
Kahvaltılık mısır gevreklerini geniş bir kaseye alalım.
Bitter çikolatayı küçük parçalara bölerek benmari usulü eritelim. Çikolatayı eritirken kasenin suya direk temas etmemesine dikkat edelim ve çikolatayı sürekli karıştırarak eritmeye dikkat edelim.
Tamamen eriyen çikolatayı mısır gevreklerinin içine dökerek kaşıkla yavaşça karıştıralım. Bir kaba yağlı kağıdı sererek çikolatalı mısır gevreklerini küçük porsiyonlar şeklinde kağıdın içine yerleştirelim.
Buzdolabında çikolata katılaşana kadar bekletelim.
Kurabiyeleri soğuttuktan sonra servis edelim.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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