Evde kil maskesi nasıl yapılır? Her cilt tipine uygun cilt geneline sürerken şok uygulama ile dengeli yağ üretin!

Kadınların doğal bakım serüvenlerinden birisi de kil maskesidir. Doğal yapısı ile cilde ciddi faydaları olan kil maskesi evde yapılabilecek en ideal maske türüdür. Peki kil maskesi nasıl yapılır?

Kil maskesi

Kil maskesi çok uzun yıllardır cilt bakımlarında kullanılan doğal bir maskedir. Ciltte oluşan sivilce ve aknelerin önüne geçmek, cilde ferahlık vermek ve cildi sıkılaştırmak adına ilk sıralarda gelen bir maske türüdür. Her türlü cilt tipine göre farklı kil çeşitleri bulunmaktadır. Cilt tipinize uygun ürünü kullandığınızda farkı sizler de fark edeceksiniz.

Yeryüzünün birçok zenginliğini içinde barındıran kil, tarih boyunca insanoğluna sağlık ve güzellik kazandırmış bir bileşim ürünüdür. Demir, alüminyum, magnezyum, kalsiyum, silisyum, çinko gibi doğal mineraller içerir.

Kil maskesinin faydaları nelerdir?

Kil maskesi gözeneklerin tıkanmasını cildin yağ yoğunluğundan dolayı sarkmasını engeller.

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Kil maskesi cilt üzerindeki lekeleri giderir.

Ciltte oluşan sivilce ve aknelerin oluşumunu engeller.

Cildi sıkılaştırır.

Kil maskesi cildi besler.

Kan akışını hızlandırır ve hücre yenilenmesi sağlar.

Sebum oranını düşürerek gözeneklerin açılmasını sağlar.

Alerjik cilt reaksiyonlarını giderir.

Elastikiyeti ve dengeli yağ üretimini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Güneş yağının etkilerini hafifletir.

Hangi cilde hangi kil maskesi uygundur?

Kil maskesinin en fazla faydasının görüldüğü cilt tipi yağlı ciltlerdir. Kil maskesi, ciltteki yağ oranını dengelediği için yağlı ciltlerde düzenli kullanılırsa cildin fazla yağlanmasını engeller. Yağlı ciltler için uygun olan kil rengi yeşildir.

Kuru ve hassas ciltler için ise genellikle beyaz kil tavsiye edilir. Kil maskesinin cildi fazla kurutmasını kurutmasını istemeyen kişiler ise maskenin içerisine nemlendirici kıvamında yağlar ekleyebilirler.

Beyaz kil akne ve sivilceler için birebirdir. Uzmanlar tarafından sivilce ve akne oluşumuna engel olarak önerilir.

Evde hazırlayabileceğiniz kil maskeleri;

Gül suyu ile kil maskesi;

1 tatlı kaşığı gül suyu

1 çay kaşığı kil

Gül suyu ile kil karıştırılır. Ardından yüzünüzün her yerine güzelce yedirerek sürülür. 20 dakika beklettikten sonra ılık su yardımı ile durulanır.

Bu maskeyi haftada 1 kere kullanabilirsiniz

Siyah noktalar için yeşil kil maskesi;

1 tatlı kaşığı papatya suyu

1 çay kaşığı kil

Kil ve papatya suyunu karıştırın ve cildinize sürüp 10 dakika bekletin. Sürenin sonunda cildinizi ılık suyla yıkayıp temizleyebilirsiniz. Hassas cilt yapısına sahip kişiler 10 dakika beklemek yerine, maske kuruyunca hemen yıkamalıdır.

Bu maske tarifini haftada 1 kere tekrarlayabilirsiniz.

Sivilceler için kil maskesi;

30 gram gül suyu

1 dilim limon suyu

3 tatlı kaşığı kil

50 gram maden suyu

Tüm malzemeleri karıştırın ve yüzünüze sürün. Maske cildiniz de kuruduktan sonra ılık su ile yıkayın ve pamuğa maden suyu dökerek cildinizi bununla silin.

3 günde 1 olmak üzere 3 hafta düzenli olarak kullandığınızda cildinizi ipeksi bir hal alacaktır. Hassas cilt yapısına sahip kişiler bu maske tarifini kullanmamalıdır.

Canlılık verici kil maskesi;

2 yemek kaşığı su

Yarım çay kaşığı nemlendirici krem

1 çay kaşığı pirinç

1 tatlı kaşığı mısır unu

1 tatlı kaşığı beyaz kil

Pirinçleri öğüterek un haline getirin ve diğer malzemelerle birlikte karıştırın. Hazırlamış olduğunuz karışımı cildinize sürüp kurumasını bekleyin ve kuruduktan sonra vakit kaybetmeden suyla yıkayıp temizleyin.

Haftada 1 kere tekrarlayabilirsiniz.

Yağlı ciltler için kil maskesi;

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı elma suyu

1 çay kaşığı vazelin

1 tatlı kaşığı portakal suyu

1 yemek kaşığı beyaz kil

Tüm malzemeleri krem kıvamına gelene kadar bir kap içinde karıştırın. Hazırlanan karışım cilde sürülerek 10 dakika bekletilir bu sürenin sonunda ılık suyla cilt yıkanır.

Haftada bir kullanılırsa ciltteki yağlanma dengelenir ve sivilceler giderilir.