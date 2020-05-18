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"Evde kalan" üniversite öğrencileri 19 Mayıs'ı hazırladıkları videoyla kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:53:03 -
"Evde kalan" üniversite öğrencileri 19 Mayıs'ı hazırladıkları videoyla kutladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, hazırladıkları videoyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kutlama yapamayan öğrenciler, hazırladıkları videoda "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı okudu, "İstiklal ve cumhuriyetin sonsuz bekçileriyiz." mesajı verdi.

TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle evde olan öğrencilerin video hazırlayarak 19 Mayıs'ı kutlamak istediğini söyledi.

Bu yıl öğrencilerle kutlama yapamayacak olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Şahin, "Her yıl beraber kutlama yapmak dileğiyle, başta öğrencilerimiz ve aileleri, Tekirdağlı hemşehrilerimiz ile aziz milletimizin bayramını kutluyorum. Bu süreçte lütfen ülkemiz, geleceğimiz ve sevdiklerimiz için evde kalalım." dedi.


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