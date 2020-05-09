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Spor

Evde kal, hareketsiz kalma etkinliği devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Evde kal çağrılarına uyan vatandaşların hareketsiz kalmaması için Düzce’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Evde Kal, hareketsiz kalma’ projesi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:27:04 -
Evde kal, hareketsiz kalma etkinliği devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Evde kal çağrılarına uyan vatandaşların hareketsiz kalmaması için Düzce’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Evde Kal, hareketsiz kalma’ projesi devam ediyor.


Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşların evlerde hareketsiz kalmamaları için çeşitli organizasyonlar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Düzce’de toplu konut alanlarında kurulan ses sistemi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü Erol Dursun, evlerinde kalan vatandaşlarla antrenman yaptırdı. Antrenör Erol Dursun bahçede hareketler gösterirken, vatandaşlar da çocukları ile birlikte balkonlarda hareketleri yaptı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri havaların müsait olduğu günlerde çifter program düzenleyerek vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

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