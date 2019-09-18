Evde incir pestili nasıl yapılır? İncir pestili tarifi

İncir ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalı bir meyvedir. Bu leziz meyveyi yalnızca mevsiminde değil tüm bir sene tüketmek istiyorsanız; incirden pestil hazırlayabilirsiniz. İşte, ev yapımı incir pestili tarifi!

Sağlık için faydalı

Bağışıklık sistemini güçlendiren, kalp ve damar sağlığı için son derece kıymetli olan incir sindirim sistemini de düzeler. İçerdiği lif sayesinde uzun süreli tokluk hissi veren incir kilo vermek isteyenler için de şahane bir meyvedir. Elbette, ölçülü olmak koşuluyla...

Evde incir pestili nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 kilo taze incir

1 su bardağı ceviz

1 su bardağı su

2 kilo taze inciri güzelce yıkayıp, saplarını kesin.

Ardından incirleri 3-4 parçaya kesin.

Geniş bir tencerenin içerisine incirleri alın.

Tencereye 1 su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakın.

Tadını seviyorsanız tencereye bir miktar tarçın da ilave edebilirsiniz.

İncirler iyice yumuşayıp koyu bir renk aldığında blendar yardımıyla karışımı püre haline getirin.

Bir tepsinin içerisine yağlı kağıt serin.

Yağlı kağıdın üzerine incir püresini dökün ve spatula yardımıyla yayın.

İncir püresinin üzerine dövülmüş ceviz serpin.

Düz hale getirdiğiniz incir püresini güneş alan bir yerde 3-4 gün kurutun.

Yaklaşık 3 gün sonra incir pestiliniz hazır olmuş olacak.

Afiyet olsun.