Evde gül yağı nasıl yapılır? Gerçek gül yağı yapılışı ve gül yağının faydaları

Gül yağı aromaterapide yaygın olarak kullanılan esansiyel bir yağdır.

Tayland Srinakharinwirot Üniversitesi'ndeki araştırmacılar gül yağı ile yapılan masajın insan sinir sistemi üzerindeki yaptıkları araştırma sonuçlarına göre gül yağı vücut tarafından emilip, sinirleri rahatlatıyor ve stresi azaltıp, depresyonu önlüyor.

Uzman Author T. Hongratanaworakit bu durumu şöyle açıklıyor; gül yağı kan basıncını ve solunum hızını düşürüyor, böylece kişi kendini daha huzurlu ve mutlu hissediyor.

Evde gül yağı nasıl yapılır?

Gül yağı yapmak için malzemeler

8 su bardağı gül

1 su bardağı jojoba yağı yahut zeytinyağı

Tencere

Elek

İnce tülbent

4 su bardağı suyu tencerede kaynatıp, ocaktan alın. Bir cam kavanozun içine 1 su bardağı zeytinyağı yahut jojoba yağı koyun. North Country kütüphanesinde yazan bilgilere göre jojoba yağı gül kokusunu daha uzun süre hapsedip, kokunun daha kalıcı olmasını sağlıyor. Jojoba yağı yoksa zeytinyağı da olur. İçinde yağ olan cam kavanozu bir tencere suya koyup bekletin. Böylece su sıcak kalıp, yapraklardaki kokuyu daha iyi emebilecek. Blenderla yahut tahta kaşıkla gül yapraklarını ezin. Zeytinyağı yahut jojoba yağı ile karıştırın. Kavanoz soğuyunca, güneşin altına beklemeye koyun. En az 1 gün bekletin. Kokunun ne kadar keskin olmasını istiyorsanız o kadar bekletin, 7 güne kadar durabilir. Yağdan gül yapraklarını çıkarın ve huninin üzerine ince bir tülbent geçirerek, yağı süzün.

Gül yağının faydaları

Kabızlığı giderir.

Göz nezlesine şifadır.

Cildi temizler, kirden arındırır.

Cilt lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olur.

Makyaj temizleyici olarak kullanılabilir.

Rahatlatıcıdır, stresi önler.

Gül yağını su ile karıştırıp, gargara yaparsanız boğaz ağrılarını hafifletir.

Gül yağı ne işe yarar nasıl kullanılır?

Gül yağı aromaterapide yaygın olarak kullanılan esansiyel bir yağdır. Bazı gül türlerinin yapraklarından çıkarılan gül yağının belirli iyileştirici özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Cilde uygulandığında, gül yağı cildin genel kalitesini iyileştirirken ağrı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir.