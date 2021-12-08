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Yaşam evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Yaşam

evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 3 kilo 657 gram kubar esrar, bahçede bulunan serada ise 73 kök kenevir ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 18:14:00 -
evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gökeyüp Mahallesi’ndeki H.T.’nin (34) evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. İlçe Jandarma Komutanlığı, Adala Karakol Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Köpek Timi ile birlikte şüpheli H.T.’nin ikametine operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararına istinaden arama yapan ekipler, şüphelinin ikametinde 3 kilo 657 gram kubar esrar, evin bahçesinde bulunan serada ise 73 kök hint keneviri ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen kubar esrar, kenevir ve Hint kenevirlerine el konulurken, şüpheli H.T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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