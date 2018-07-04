Evde esmer şeker nasıl yapılır?
Son yıllarda sağlıklı olması sebebi ile tercih edilen esmer şekeri evinizde kolaylıkla yapmak mümkün.Hamur işlerinde esmer şeker kullanmayı seviyorsanız, bu yöntemi deneyerek evinizde esmer şeker yapabilirsiniz.04 Temmuz 2018 Çarşamba 08:57
MALZEMLER:
Beyaz toz şeker
Pekmez
YAPILIŞI:
Derin bir kaba 1,5 su bardağı toz şekeri koyun.
Daha sonra 1 yemek kaşık pekmezi ilave ederek güzelce karıştırın.
Hazırladığınız esmer şekeri cam bir kavanoza koyarak ışık almayan bir yerde muhafaza edebilirsiniz.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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