Evde doğal ürünlerle peeling nasıl yapılır? İşte iki malzemeyle peeling uygulaması

Cilt temizliği hem görünüm hem de sağlık açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Cildi derinlemesine temizleyip arındırma işlemi olan peelingi evde doğal ürünlerle kimyasal kullanmadan da hazırlayıp uygulanamanız mümkün. Peki, Evde doğal ürünlerle peeling nasıl yapılır? İşte doğal peelingin yapılışı...

Evde doğal ürünlerle peeling tarifi

Peelingin asıl amacı ciltteki ölü deriyi atarak cilde parlak bir görünüm vermektir. Piyasadaki pahalı ürünlerin aksine evde bu işlemi toz şeker yardımıyla kolayca yapabilirsiniz.

Malzemeler

Toz şeker

Zeytinyağı

Yapılışı

2 tatlı kaşığı toz şekere bir miktar zeytinyağı gezdirerek elde ettiğiniz karışımı elinizle cildinize uygulayabilirsiniz. Bu işlem sırasında cildinizi çok yormadan hafifçe bastırmanız önemli. Toz şekerin taneleri cildinizi canlandırırken zeytinyağı kaybedilen nemi sağlayacaktır. Eğer çok kuru bir cilde sahipseniz peeling uygulamasını çok sık yapmamanızı tavsiye ederiz.