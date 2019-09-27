0553 313 94 23

Evde doğal ürünlerle peeling nasıl yapılır? İşte iki malzemeyle peeling uygulaması

Cilt temizliği hem görünüm hem de sağlık açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Cildi derinlemesine temizleyip arındırma işlemi olan peelingi evde doğal ürünlerle kimyasal kullanmadan da hazırlayıp uygulanamanız mümkün. Peki, Evde doğal ürünlerle peeling nasıl yapılır? İşte doğal peelingin yapılışı...

27 Eylül 2019 Cuma 21:47
Evde doğal ürünlerle peeling nasıl yapılır? İşte iki malzemeyle peeling uygulaması

Cilt temizliği hem görünüm hem de sağlık açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Cildi derinlemesine temizleyip arındırma işlemi olan peelingi evde doğal ürünlerle kimyasal kullanmadan da hazırlayıp uygulanamanız mümkün. Peki, Evde doğal ürünlerle peeling nasıl yapılır? İşte doğal peelingin yapılışı...

Evde doğal ürünlerle peeling tarifi

Peelingin asıl amacı ciltteki ölü deriyi atarak cilde parlak bir görünüm vermektir. Piyasadaki pahalı ürünlerin aksine evde bu işlemi toz şeker yardımıyla kolayca yapabilirsiniz.

Malzemeler

Toz şeker

Zeytinyağı

Yapılışı

2 tatlı kaşığı toz şekere bir miktar zeytinyağı gezdirerek elde ettiğiniz karışımı elinizle cildinize uygulayabilirsiniz. Bu işlem sırasında cildinizi çok yormadan hafifçe bastırmanız önemli. Toz şekerin taneleri cildinizi canlandırırken zeytinyağı kaybedilen nemi sağlayacaktır. Eğer çok kuru bir cilde sahipseniz peeling uygulamasını çok sık yapmamanızı tavsiye ederiz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 21:47
  1. peeling
  2. Cildinize doğal peeling
  3. kolay peeling
  4. evde peeling
  5. doğal peeling
  6. 2 malzemeyle peeling

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mide bulantısı neden kaynaklanır?
    1. Mide bulantısı neden kaynaklanır?
    2. İYİ Parti'de deprem! Zehir zemberek..
    3. Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi..
    4. Evde doğal ürünlerle peeling nasıl..
    5. Kaçış sendromu hastalığı nedir? Kaçış..
    6. Yanan orman alanına 'ay-yıldızlı'..
    7. İsrail askerleri Gazze sınırında 63..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Güvenli..
    9. Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun..
    10. Mali askerlerine pusu: 7 ölü!
    11. Kefirli sütlaç nasıl yapılır? Kefirli..
    12. Şeker hastaları depreme nasıl..
    13. TOKİ indiriminden yararlanıp borcunu..
    14. Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti
    15. Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi TOKİ..
    16. Suudi Arabistan o kadınlara çarşaf..
    17. Celal Şengör'e çok sert tepki! 'Onları..
    18. Başakşehir Çaykur Rizespor maçı canlı..
    19. En yakın afet toplanma alanı nerede? e..
    20. 25. Dönem POMEM Özel Harekat polis..
    21. İstanbul’da deprem sonrası toplanma..
    22. Hayat üçgeni nedir? Yaşam üçgeni..
    23. Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu?..
    24. Türlü nasıl yapılır? Türlü yemeği..
    25. Volovan nedir? Volovan nasıl yapılır?..
    26. Deprem sigortası nedir? Deprem..
    27. Deprem çantası nasıl hazırlanır?..
    28. EBA e Kurs başvuruları bugün bitiyor!..
    29. Ek gösterge 2200'den 3600'e ne zaman..
    30. Hayat üçgeni nedir? Depremde hayat..
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'