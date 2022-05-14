Evde doğal tüy dökücü nasıl yapılır? Tüy dökücü krem tarifi

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için genellikle ağda ve epilasyon gibi çeşitli yöntemlere başvurulur. Oysa daha pratik ve etkili çözümler kullanmak hiçte zor değildir. Evde bitkisel yöntemlerle hazırlayabileceğiniz tüy dökücü krem tarifleri ile istenmeyen tüylerden kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Doğal Tüy Dökücü Yöntemlerle Bitkilerin Gücünden Faydalanın

Limon ve Tuz Karışımı Doğal Tüy Dökücü

Limon ve Tuz Karışımı



Bu karışım vücuttaki kıllar alındıktan sonra uygulanır. Bir kabın içine limon sıkılıp üzerine 2 çay kaşığı da tuz eklenir. Ardından bu karışım kılların temizlendiği bölgelere uygulanır. Limon ve tuz kıl köklerine inerek köklerde zayıflamaya neden olur. Ancak bu karışımın ciltte yanma yapma riski vardır. Böyle bir durumda ise cildinizin zarar görmemesi için hemen yıkanmalıdır. Düzenli bir şekilde bu yöntem uygulanırsa tüylerde azalma ve zayıflama görülebilir.

Muz ve Yulaf Ezmesi Karışımı Doğal Tüy Dökücü

Muz ve Yulaf Ezmesi Karışımı



Eğer kuru bir cilde sahipseniz muz kıllarınızdan kurtulmanız için ideal bir malzeme olabilir. Bu amaçla kullanacağınız muz aynı zamanda yumuşak ve elastik bir cilde sahip olmanıza da yardımcı olur. Ancak kıllarla savaşmak için sadece muz yeterli olmayacaktır ve bu aşamada size gereken diğer malzeme yulaf ezmesidir.



Yapılışı: Olgun bir muzu iyice ezin ve üzerine 1-2 çay kaşığı yulaf ezmesi ilave edin Bu karışımı dairesel hareketlerde ovalayarak 15 dakika boyunca cildinize uygulayın Yüzünüzü bol su ile yıkayın Bu işlemi haftada iki kez tekrar edin.

Fesleğen ve Soğan Karışımı Doğal Tüy Dökücü

Fesleğen ve Soğan Karışımı



Yemeklerinize lezzet katan soğanın, fesleğen ile bir araya geldiğinde kıllarınızda kurtulmanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Bu uygulamada tek dikkat etmeniz gereken soğanların içinden ince transparan zarları ayırmak olacak.



Yapılışı: İki adet soğanın zarlarını ayıklayın 10-12 adet fesleğeni bu zarlar ile karıştırın ve ezin Macun kıvamına gelince kılların üzerine uygulayın 15-20 dakika kadar bekletin Bol su ile yıkayın 1 ya da 2 ay boyunca haftada 3-4 kez tekrarlayın.

Yumurta Akı, Mısır Unu ve Toz Şeker Karışımı Doğal Tüy Dökücü

Yumurta Akı, Mısır Unu ve Toz Şeker Karışımı



Öncelikle yumurta akı sarısından ayrılır ve üzerine mısır unu ile toz şeker eklenir. Elde edilen karışım tüylü bölgeye uygulanır. İyice kuruyunca bol su ile yıkanır. Haftada 4 kez uygulanarak tüylenmede azalma gözlenebilir. Özellikle yüz bölgesindeki tüylerde etkili olduğu söylenir.

Bakla İle Doğal Tüy Dökücü

Bakla



Baklanın kabukları sıkılır ve elde edilen yarım çay bardağı su tüyleri aldıktan sonra ilgili bölgeye uygulanır. 30 dakika beklettikten sonra ise temizlenir. Düzenli kullanım sonrası kıl köklerini zayıflatabildiği söylenir.

Soğan, Sarımsak ve Siyah Merhem Doğal Tüy Dökücü

Soğan, Sarımsak ve Siyah Merhem



Bu yöntem için öncelikle 1 adet soğan köz haline gelene kadar ısıtılır. Ardından 1 diş sarımsak rendelenir ve eczanelerden tedarik edebileceğiniz siyah merhem ile rendelediğiniz sarımsak karıştırılır. Ardından bu karışım tüylü bölgelere ince bir tabaka olarak uygulanır ve bu tabakanın üzerine de köz haline getirilen soğan konulur. Bir hafta boyunca her gün uygulanan bu yöntemle istenmeyen tüylerde azalma görüldüğü iddia edilir.

Zerdeçal İle Doğal Tüy Dökücü

Zerdeçal



Eğer uygulama yapacağınız bölgedeki kıl yoğunluğu az ise 1-2 çay kaşığı zerdeçalı su ya da süt ile macun haline getirip tüylü bölgeye uygulayabilirsiniz. 15-20 dakika boyunca ya da kuruyana kadar bekledikten sonra ise ılık su ile temizlemeniz gerekecektir. Eğer kıl yoğunluğunuz fazla ise zerdeçalı başka maddelerle karıştırmanız gerekebilmektedir.

Doğal Tüy Dökücüler

Zerdeçal & Süt & Limon

Tuz ve limon

Türk kahvesi ve karbonat

Hamam otu

Ceviz kabuğu

Un ve hardal yağı

Taze nane

Türk Kahvesi ve Karbonatın Uyumu!

Türk kahvesi özellikle ciltte peeling olarak kullanılır. Cildi yenileyici ve canlandırıcı etkiye sahip kahve; antibakteriyel özelliğe sahip karbonat ile bir araya gelince de istenmeyen tüylerde mucizeler yatabilir. Dr. Şems Arslan’ın önerisi olan bu tarifle tüylerinizde azalmayı gözlemleyebilir kısa sürede etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Malzemeler:

1 çay bardağı pişmiş Türk Kahvesi (telvesiyle birlikte)

1 çay bardağı karbonat

Uygulama:

Türk kahvesi ve karbonatı güzelce karıştırın ve istediğiniz bölgeye uygulayın.

Yumuşak hareketlerle birkaç dakika masaj yapın ve daha sonra o bölgeyi durulayın.

Bu yöntemi haftada bir – iki kez uygulayabilirsiniz.