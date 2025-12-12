  • İSTANBUL
Yerel Evde doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var!
Yerel

Evde doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

ABD'nin California eyaletinde bir evde yaşanan doğal gaz patlamasında 6 kişi yaralanırken 3 ev de yıkıldı.

ABD'nin California eyaletinde bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. İtfaiyeden yapılan açıklamada San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki bir mahallede yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı. Şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı, 3 evin de tamamen yıkıldığı kaydedildi. Patlamanın bir inşaat ekibin çalışmaları sırasında yer altındaki doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu yaşandığı aktarıldı.

