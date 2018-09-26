THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Evde diş macununuzu kendiniz yapın!

Diş macununuzu evde kendiniz yapabilirsiniz. İşte doğal malzemelerle diş macunu tarifi...

26 Eylül 2018 Çarşamba 20:40
Evde diş macununuzu kendiniz yapın!

3 çorba kaşığı kabartma tozunu 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ve bir paket doğal tatlandırıcı stevia (tatlandırıcı kullanmasanız da olur) ile karıştırın. Hindistancevizi yağı hafif bir tat verecek ve pürüzsüz kıvamını sağlayacaktır. Hindistancevizi yağı kullanmak istemiyorsanız jel kıvamı vermek için 4 çay kaşığı bitkisel gliserin de kullanabilirsiniz.

Güzel bir tat oluşturmak için içine çocuğunuzun en sevdiği esansiyel yağdan bir çay kaşığı ilave edin. Nane yağı iyi bir seçenektir, ancak çocuklara biraz keskin gelebilir. Bunun yerine portakal, vanilya, badem özü gibi yağlar kullanabilirsiniz.

Diş macununuzu hava geçirmeyen, kapalı bir kutuda saklayın. Lavabodan diş macunu artığını temizlemek için ılık su kullanın; soğuk su kullandığınız takdirde hindistancevizi yağı lavabonun kenarlarına yapışır. Bu diş macunu köpüksüz olacaktır, kullanmaya alışmanız biraz zaman alabilir.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 20:40
  1. doğal diş macunu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    1. Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    2. Fildişi Sahili'nde 4 bin 200 mahkuma..
    3. Suçlulara af yalnızca 3. dünya..
    4. Macaristan'dan AB Komisyonu'na..
    5. Birleşmiş Milletler'den korkutan..
    6. Malezya'da sahte içkiden ölenlerin..
    7. Şanlıurfa'da tanker park halindeki..
    8. Konya'da Bilal Erdoğan'ın..
    9. Şanlıurfa'da sigara izmariti fabrikayı..
    10. Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 1..
    11. Avrupa borsaları İtalya hariç..
    12. Göksel Gümüşdağ'dan EURO 2024 açıklaması
    13. Bakanlıktan 3. havalimanına ilişkin..
    14. İzmir'de vapur seferlerine fırtına..
    15. Cinderes’te 2 askeri şehit eden..
    16. Mike Pompeo Kuzey Kore lideri Kim..
    17. İstanbul'da enselendiler! 2'si İranlı..
    18. Van'da çok acı haber! İki çocuk..
    19. Necip Memili sette kaza geçirdi
    20. Türkiye'ye bir teşekkür daha: Yeni bir..
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Katar’dan dev hamle
    Katar’dan dev hamle
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?