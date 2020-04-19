  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Evde çocuklar için baloncuk köpüğü nasıl yapılır?

Evde çocuklar için baloncuk köpüğü nasıl yapılır? sorusu annelerin merak ettiği sorulardandır. Köpürterek baloncuk yapan oyuncaklar için kullanılmak üzere baloncukların nasıl yapıldığı merak edilir. İlk satın aldığımızdaki köpüğü çoğu zaman evde sadece sabun ve su ile karıştırarak yakalamayız. Peki, baloncuk köpüğü yapmanın sırrı nedir? Peki, Evde çocuklar için baloncuk köpüğü nasıl yapılır?

2020-04-19 20:23:00 -
Evde çocuklar için baloncuk köpüğü nasıl yapılır?

Evde çocuklar için baloncuk köpüğü nasıl yapılır?

Malzemeler

Bulaşık deterjanı
Soğuk su
5 damla gliserin

Yapılışı:

Deterjan, gliserin ve suyu karıştıralım. En iyi sonucu almak için buzdolabında 1 gece bekletebilirsiniz.

Guaj boya lekesi kıyafetten nasıl çıkar?
Guaj boya lekesi kıyafetten nasıl çıkar?

Kadın - Aile

Guaj boya lekesi kıyafetten nasıl çıkar?

Akrilik boya lekesi çıkar mı?
Akrilik boya lekesi çıkar mı?

Kadın - Aile

Akrilik boya lekesi çıkar mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı