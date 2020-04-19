Evde çocuklar için baloncuk köpüğü nasıl yapılır? sorusu annelerin merak ettiği sorulardandır. Köpürterek baloncuk yapan oyuncaklar için kullanılmak üzere baloncukların nasıl yapıldığı merak edilir. İlk satın aldığımızdaki köpüğü çoğu zaman evde sadece sabun ve su ile karıştırarak yakalamayız. Peki, baloncuk köpüğü yapmanın sırrı nedir? Peki, Evde çocuklar için baloncuk köpüğü nasıl yapılır?