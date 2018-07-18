Evde çıtır mantı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN:

500 gram dana kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

SOSU İÇİN:

1 çorba kasesi süzme yoğurt

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı sumak

YAPILIŞI:

Hamur malzemelerini bir kabın içine alın ve çok iyi bir şekilde yoğurun. Mantı hamurunu dinlenmesi için bir kenara alın.

İç harcını hazırlamak için soğanları küp küp doğrayın, kıyma ve yağ ile tavanın içinde kavurun.

Dinlenen hamuru un ile birlikte açın. Hamuru kareler halinde kesin ve iç harcı karelerin içlerine doldurarak mantıları bohça şeklinde kapatın.

Geniş bir tavayı ocağın üzerine alın ve içine zeytinyağı koyun. Mantıları tek tek bu tepsinin içine dizin ve kızartın.

Mantılar kızarırken sarımsaklı yoğurdu hazırlayın. Kızaran mantıları servis tabağına alın ve üzerine yoğurdu koyun. Son olarak baharatları kullanarak sosunu hazırlayarak üzerine ekleyin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.