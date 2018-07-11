Evde çilek sosu nasıl yapılır?

MALZEMELER:

500 gram çilek

1 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

Yarım su bardağı sıkılmış limon suyu

UYARILAR:

Çilekler yıkanır, tüm tozundan ve kirinden kurtulması için soğuk suda biraz bekletilir. Ilık ya da sıcak su çileklerin suyunu bırakmasına yol açacağı için önerilmez.

Süzülen çilekler, kesme tahtası üzerinde bıçak yardımı ile ince ince dilimlenir. İstenilirse ezilerek de hazırlanabilir ancak kesme işlemi ile de çileklerimiz su kaybetmez.

1.5 su bardağı su, bir tencere ya da tava içerisinde fokurdayana kadar kaynatılır, önce şekerler atılarak suyun içerisinde çözdürülür.

Ardından şeker ve limon suyu da eklenerek orta ateşte yaklaşık 25-30 dakika kaynatılır. Su oranı az geldi ise, jel kıvamını korumak suretiyle yavaş yavaş su ekleyebilirsiniz.

Soğuk, sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz.

NOT: Şeker kullanmak istemeyenler için, piyasadaki bitkisel tatlandırıcılar ya da evlerinizde kolayca bulabileceğiniz bal da tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

Yine tatlılık oranını isteğinize göre arttırıp, azaltabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.